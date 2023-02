SEDICO (BELLUNO) - «Fieri di lei ma piacevolmente fieri anche di tutti quei bei volti puliti; attenti alle parole del Presidente che, come un nonno affettuoso, ha detto loro di essere sempre umili e attori di gesti che sembrano semplici ma che, in realtà, possono cambiare il mondo; e che la società ha bisogno di questo». Francesca Mussoi commenta con queste espressioni la cerimonia durante la quale il Capo dello Stato ha consegnato gli attestati di Alfiere della Repubblica a trenta giovani, tra i quali anche la figlia, la sedicense Maddalena Da Rozze, che compirà 17 anni il prossimo 20 marzo. Un riconoscimento che viene dato a ai giovani che sono "..distinti nello studio, in attività culturali, scientifiche, artistiche, sportive, nel volontariato oppure hanno compiuto atti o adottato comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà". A Maddalena, unica bellunese, e gli altri giovani veneti premiati le congratulazioni del governatore Luca Zaia: «Ognuno di loro ha saputo distinguersi in maniera differente per situazione e per servizio. Ma tutti hanno dimostrato di avere un denominatore comune: il rifiuto di quell'indifferenza e la consapevolezza che il bene della società comincia da ciò che noi stessi siamo in grado di fare. Un vero insegnamento per tutti, anche per gli adulti, di cui dobbiamo essere grati».

Il racconto

«Se eravamo emozionati? Di certo lo era Maddalena e anch'io, naturalmente - fa sapere mamma Francesca dopo la ceriminia -. Ma Arrigo (il papà, ndr) stavolta aveva davvero gli occhi lucidi. Anche perché trovarsi in mezzo a bimbi e ragazzi così ti fa sperare in un mondo migliore». Nel suo intervento, Mattarella ha ricordato come troppo spesso facciano più notizia le espressioni negative. «Per fortuna, però, ci sono tante buone intenzioni, sentimenti positivi e voi li avete manifestate in azioni concrete. Tra di voi c'è chi ha compreso le difficoltà di altre persone e li ha aiutati, chi ha affrontato proprie difficoltà facendone esempio per gli altri, chi durante la pandemia è intervenuto dove strutture pubbliche non potevano arrivare», ha detto il presidente.

Le reazioni

Maddalena, oltre a frequentare con profitto la scuola superiore, pratica da tempo la nobile arte della scherma, presso Asd Vittorio Veneto e, da qualche mese, ha iniziato anche l'attività di praticante arbitro di scherma. L'Asd scherma di Vittorio Veneto ha commentato: «Una nostra giovane atleta, Maddalena Da Rozze ha ricevuto a Roma, dalle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il titolo di Alfiere della Repubblica Italiana. Come già riportato in diverse testate di stampa nazionale, la giovane ragazza di Sedico si è meritata questa onorificenza perché durante il periodo di lockdown ha compiuto un gesto di coraggio ed altruismo, aiutando la mamma che aveva avuto un grave problema di salute».

«Il riconoscimento assume ancora più valore nelle parole di Maddalena - ricorda l'associazione di scherma -: "sono emozionata per il titolo che mi è stato consegnato, ma sono anche rimasta sorpresa quando mi è stato comunicato, perché ho solamente fatto quello che chiunque altro avrebbe fatto al posto mio"». Infatti la notizia del conferimento del diploma era arrivata a inizio febbraio. «Il primo impulso di Maddalena - ricordava Francesca - era stato quello di mettere giù la cornetta perché pensava - e con lei tutti noi, per la verità - che si trattasse di uno scherzo; e neppure di particolare buon gusto. Poi, però, abbiamo avuto la conferma: non era uno scherzo ma una notizia vera».