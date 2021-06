AGORDO - Era salita a bordo dell’autobus sprovvista di biglietto, e alla vista dei controllori ha avuto una reazione violenta.

Per la donna, R.G., 29 anni, di Agordo, è scattato l’arresto per violenza.

Il fatto è avvenuto venerdì sera a Limena (Padova) a bordo di un autobus della linea 12 di Busitalia che collega la città di Padova con la frazione di Tencarola, e con il capoluogo di Selvazzano. Ed è lungo via Padova, all’altezza del...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati