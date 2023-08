SEDICO/AGORDINO - Un progetto di orientamento che si chiama "Adecco on Tour". Quattro i comuni veneti coinvolti, tra cui Sedico, Agordo e Alpago: sono previste 250 assunzioni entro la fine del 2023. «Un passo significativo per poter stimolare l'incontro tra domanda e offerta nella Regione e promuovere lo sviluppo economico delle aziende del territorio», commenta Ylenia Montanini di Adecco.

L'INIZIATIVA

Fino al 1° dicembre, Adecco sarà presente nei principali luoghi di aggregazione per mettere a contatto i candidati con le opportunità di lavoro sul territorio, con l'obiettivo di assumere 250 risorse entro fine anno. È "Adecco On Tour", l'iniziativa di orientamento al lavoro iniziata lunedì, organizzata da Adecco, società specializzata di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, che mira a promuovere l'inserimento lavorativo di numerosi cittadini dei comuni del Veneto.

GLI INCONTRI

Adecco sarà presente a cadenza settimanale nei principali luoghi di aggregazione dei comuni di Sedico, Agordo, Alpago e, nel Trevigiano, Valdobbiadene, mettendo in contatto i candidati con le opportunità di lavoro presenti sul territorio, nel settore dell'occhialeria, industria metalmeccanica, plastica, alimentare e Grande Distribuzione Organizzata. Grazie alla collaborazione con le aziende del territorio, l'obiettivo di "Adecco On Tour" è quello di raggiungere 250 assunzioni: tra i profili maggiormente richiesti, spiccano gli operai generici e gli operatori Cnc, ma anche differenti ruoli impiegatizi, tra cui Master data, Demand Planner, programmatori Cad/Cam, customer service, addetti alla qualità, addetti al magazzino e Production Planner. Le opportunità sono rivolte anche a neo diplomati e neo laureati ai quali verranno offerti percorsi di orientamento professionale.

LA CONSULENZA

Grazie ai recruiter presenti in filiale, durante le giornate di Adecco On Tour nei comuni, i partecipanti avranno inoltre la possibilità di ricevere una valutazione del proprio Curriculum Vitae e una consulenza personalizzata, volta a evidenziare le proprie competenze e abilità e facilitare così il processo di selezione da parte delle aziende. «Adecco On Tour rappresenta un passo significativo per poter stimolare l'incontro tra domanda e offerta nella Regione e promuovere lo sviluppo economico delle aziende del territorio. Questo progetto è un'importante rappresentazione dell'impegno che tutti i giorni mettiamo per sostenere le imprese e le comunità locali ed essere accanto ai candidati, supportandoli nel far emergere il proprio talento», ha commentato Ylenia Montanini, People Advisor Nord-Est di Adecco.

GLI ORARI

Coloro interessati a prendere parte all'iniziativa possono consultare il seguente calendario di appuntamenti: Tutti i lunedì fino al 27 novembre, dalle ore 9.30 alle 17.00, presso la presso la casa canonica di Bribano (Sedico). Tutti i martedì (ad eccezione dei primi tre appuntamenti in programma di venerdì) fino al 28 novembre, dalle ore 9.30 alle 17, presso il comune di Valdobbiadene Sala Gandini. Tutti i giovedì fino al 30 novembre, dalle ore 9.30 alle 17, presso l'Associazione Sportiva Rugby di Alpago Tutti i venerdì (ad eccezione dei primi tre appuntamenti in programma di martedì) fino al 1° dicembre, dalle ore 9.30 alle 17, presso la parrocchia di Santa Maria Nascente di Agordo.