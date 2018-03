Butta l'acido in faccia a una passante a caso: fermato un 60enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO - Stava camminando in via Psaro in centro a Belluno quando è stata investita da unche girava con una. Lievi le abrasioni riportate al volto e alle mani, ma la paura è stata grande. L’uomo, un 60enne agordino, è stato subito fermato dalla polizia e portato in psichiatria a Belluno. Sotto sequestro la bottiglietta. Il contenuto sarà analizzato al fine di capire di che tipo di sostanza si tratta. Lo spettro dell’aggressione all’acido si è fatto largo martedì sera, verso le 20.30.