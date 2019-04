di Eleonora Scarton

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Casa trasformata in un’autentica discarica. L’abitazione era piena di ogni cosa e gran parte degli oggetti stipati stava marcendo tanto da diventare un problema anche di tipo igienico sanitario. E così, dopo la segnalazione dei vicini, nell’appartamento in via Caboto sono intervenuti i tecnici del Dipartimento di igiene e prevenzione dell’Usl Dolomiti. Dopo un sopralluogo che ha decretato lo stato d’emergenza, sono entrati in azione sia il Comune di Feltre, l’Azienda per i servizi alla persona e l’Ater ente proprietario dello stabile abitato dall’accumulatore seriale.