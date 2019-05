Giovane modella musulmana fa storia, sdogana il burkini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Forse Halima Aden, 21 anni, di origine somala, non lo sa che di fatto sta per aprire la via ad una nuova generazione di mannequin. Già, perchè la giovane modella che si è imposta per una bellezza mozzafiato, ha rotto ogni schema possibile sdoganando in un colpo solo l'uso del burkini e del jihab, non solo sulle passerelle ma nella quotidianità.La foto che ha postato sul suo account di Istagram due settimane fa, mostrandosi al mare con il burkini è apparsa sul tempio dell'editoria sportiva mondiale, Sports Illustrated, ha fatto storia, aprendo dibattiti ma soprattutto infondendo coraggio a milioni di ragazze musulmane nel mondo, rendendo chic il burkini. Gli scatti mostrano Halima Aden mentre indossa un tradizionale velo e costume da bagno islamico sull'edizione 'Swimsuit' del magazine. Siamo assolutamente entusiasti - ha detto la redazione di Sports Illustrated - di annunciare che Halima Aden è il nuovo arrivo nella famiglia di Sports Illustrated Swimsuit e fa storia come la prima modella mussulmana ad indossare hijab e burkini per il magazine».La Aden è di origini somale ed è nata in un campo rifugiati in Kenya. All'età di sette anni si è trasferita negli Stati Uniti e a soli 19 anni ha indossato il hijab durante il concorso di bellezza per Miss Minnesota entrando nelle semifinali. «Ci sono così tante donne mussulmane - disse all'epoca che si sentono fuori dai canoni tradizionali di bellezza. Ho solo volute dire loro che va bene essere diverse. Anche la diversità è bellezza».