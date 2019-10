di Costanza Ignazzi

Wishlist

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Accessori must have e dove trovarli? Al collo dei rapper, e non solo. Non vi stupite perché il trend sovrano dell'autunno, che inseriamo direttamente nelladella settimana sentendoci un po' Jay Z, è una semplice catenina d'oro, più o meno "chunky" (paffuta), da indossare con nonchalance e praticamente con qualunque look.Le influencer ne vanno matte: da Chiara Ferragni a Giulia Valentina, passando per le onnipresenti sorelle Hadid e per Levante, la numero uno del genere "sono stilosa senza nemmeno sforzarmi", non ce n'è una che non la sfoggi al collo con orgoglio deluxe. C'è chi, seguendo il trend degli ultimi anni, la abbina ad altre catenine e a ciondoli colorati, chi va sul pesante e ne indossa addirittura più di una, chi stempera con una semplice t-shirt bianca: comunque vada, tendenza è fatta.No, non sembrerete appena uscite da un video musicale di Missy Elliott sempre che l'abbigliamento sia il più basic possibile: una camicia bianca, una maglia a tinta unita, un little black dress bisognoso di un tocco estroso.Dove trovare il nuovo oggetto del desiderio? In qualsiasi gioielleria, probabilmente, ma le varianti firmate si sprecano: c'è quella "massiccia" di Oscar de la Renta ad anelli grandi (sui 500 euro) o quella di Paco Rabanne con tre maxi medaglioni (284 euro). Piccoli brand da tenere d'occhio: Missomalondon, con la sua maglia stretta stretta (sui 260 euro) o Rue des Mille, che la accessoria con stelline, frecce e ferri di cavallo (dai 75 euro). E no, non si tratta di un acquisto di cui vi pentirete la prossima stagione: i diamanti saranno anche i migliori amici di una ragazza ma l'oro non passa mai di moda.