Sanremo 2020, i look della prima serata in anteprima: Leotta veste Etro, Rula in Armani

Quali saranno i look della prima serata di Sanremo 2020? Ecco i bozzetti in anteprima. Amadeus vestirà Gai Mattiolo. «Per Amadeus, che ho avuto la fortuna di conoscere professionalmente anni fa a Sanremo Estate, ho realizzato 15 outfit di alta sartoria, con smoking e vestiti da gran sera, realizzati con broccati, sete e tessuti pregiati che ho fatto fare a telaio appositamente in Campania. Sono capi tutti ricamati a mano e sfoderano una palette di colori metallici che comprende argento, oro, bronzo e nero». A rivelarlo è proprio lo stilista Gai Mattiolo, che veste da anni il conduttore. Di queste mise, alla fine, per le cinque serate ne indosserà una decina". «Amadeus è davvero una persona carina - precisa lo stilista - molto serio , professionale. Sul suo conto sono state dette tante cose non vere, ma hanno parlato persone che non lo conoscono davvero. Nella vita privata Amadeus è molto riservato e ci tiene molto alla sua famiglia. L'estate scorsa ho avuto il piacere di realizzare anche gli abiti nuziali per lui e sua moglie che hanno detto sì in chiesa».

Sarà invece il marchio Etro a vestire la conduttrice televisiva Diletta Leotta e il presentatore Nicola Savino in occasione della 70/a edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Diletta Leotta indosserà il marchio milanese sul palco del Teatro Ariston. Nicola Savino vestirà con lo smoking nella tipica fantasie pashley di Etro per condurre L'AltroFestival, il nuovo programma di RaiPlay in diretta ogni sera dopo il Festival di Sanremo.

Giorgio Armani non tradisce la tradizione: sul palco dell’Artiston ha incarnato l’eleganza. La giornalista e scrittrice palestinese Rula Jebreal sarà in Giorgio Armani in stile età del jazz: abito lungo color platino con ampia gonna interamente ricamato con cristalli.

