Salone del mobile, in via Montenapoleone istallazione Ferragamo e Molteni&C

Design e moda sempre più uniti e affiatati. Anche le vetrine nelle boutique, a Milano, si vestono a tema. In occasione della Milano Design Week 2021 e del Supersalone in calendario a Milano dal 4 al 10 settembre prossimo, Salvatore Ferragamo e Molteni&C rinnovano la loro collaborazione presentando una speciale installazione nelle boutique Ferragamo donna e uomo di via Montenapoleone. Un connubio unico tra il Dna della maison fiorentina e le icone della Molteni&C Heritage Collection, all'insegna di sapienza artigianale, innovazione tecnologica, passione e sensibilità sostenibile che accomunano entrambi i marchi. Negli spazi dei Flagship Store Ferragamo, dal 2 al 19 settembre, prenderà vita un'esperienza immersiva tra le meraviglie del lavoro di Gio Ponti, Aldo Rossi, Yasuhiko Itoh e Luca Meda, interpreti tra i più originali del design contemporaneo internazionale.

Nelle vetrine delle boutique, la poltroncina Round D.154.5 di Gio Ponti - rieditata da Molteni&C dopo oltre 60 anni dall'idea originale - incontra un'icona Ferragamo, il simbolo Gancini. Definita anche Otto Pezzi, come gli elementi che la compongono, la poltroncina si veste di un esclusivo tessuto con stampa Gancini, realizzato totalmente con fibre naturali, 70% fibra di cellulosa e 30% lino pettinato. Round D.154.5 è inoltre un prodotto già pensato in ottica responsabile per l'industria, con l'idea di ridurre al minimo assemblaggio, produzione, ma anche imballaggio e il trasporto. Insieme a Round D.154.5, le vetrine punteranno i riflettori sullo splendido secretaire Carteggio di Aldo Rossi, lo scrittoio D.847.1 di Gio Ponti, la libreria MHC.2 di Yasuhiko Itoh e la libreria Piroscafo di Aldo Rossi e Luca Meda, progetto che quest'anno compie 30 anni e per l'occasione viene presentato in una speciale nuance di azzurro, parte della collezione autunno-inverno 2021 Salvatore Ferragamo. All'interno delle boutique, inoltre, le poltrone D.154.2, D.153, D.156.3 e i tavolini D.552.2 e D.555.1 di Gio Ponti creeranno spazi leasure sofisticati e contemporanei, in armonia con l'atmosfera Ferragamo. Per rendere l'esperienza ancora più immersiva e coinvolgente, sulle vetrine dei negozi Ferragamo saranno presenti dei Qr code attraverso i quali il pubblico sarà invitato a scoprire tutta la collezione Heritage di Molteni&C, oltre alla storia e alle curiosità legate ai pezzi esposti. Il dialogo tra moda e design prosegue nello showroom Molteni&C, dove una selezione di accessori della nuova collezione Autunno-Inverno 2021 Ferragamo dialogheranno con gli esclusivi oggetti di arredamento.