Adidas x Gucci, l'ombrello costa mille euro ma non è impermeabile

Costa 990 euro ma non ripara dalla pioggia. È l'ombrello "da sole" Adidas x Gucci, presentato alla sfilata Gucci Autunno/Inverno 2022-23 della Milano Fashion Week. Un complemento unico, firmato dal colosso di moda nella sua collaborazione con il noto marchio sportivo. Il curioso oggetto ha già fatto scattare la corsa all'acquisto tra i fashion addicted mentre sul web è diventato virale scatenando l'ironia degli utenti.

L'ombrello Adidas x Gucci da 990 euro

Manico rigido vintage che termina con un'impugnatura a forma di G rovesciata e tela colorata con le strisce verdi e rosse di Gucci e il logo Adidas stampato sopra. L'oggetto iconico però non serve per ripararsi dalla pioggia come specifica la descrizione del produttore: "Questo articolo non è impermeabile ed è pensato per l'utilizzo come protezione dal sole o per uso decorativo". Il costo è di lusso: 990 euro. Per chi volesse acquistarlo, bisogna iscriversi alla lista di attesa.