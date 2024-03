La Germania di calcio lascia Adidas dopo 70 anni, accordo con Nike che sarà il nuovo sponsor tecnico

Un matrimonio che si interrompe. La nazionale tedesca di calcio lascia Adidas dopo 70 anni di collaborazione e sigla un accordo con Nike. Un cambio radicale per la Germania che abbandona il noto brand tedesco che ha accompagnato le imprese sportive della nazionale per più di mezzo secolo. La partnership si concluderà nel 2027.

Adidas non fornirà più maglie e attrezzature per le squadre maschili e femminili della Germania. Ad annunciarlo è stata la Federcalcio tedesca Dfb nella giornata di oggi, giovedì 21 marzo. «Il Deutscher Fußball-Bund (DFB) stipulerà una partnership per l’equipaggiamento con la Nike Inc dal 2027 al 2034. Il Mondiale 2026 sarà l'ultima manifestazione in cui la nazionale tedesca vestirà le maglie Adidas, prima di iniziare un nuovo percorso con il noto brand statunitense.

Nuovo accordo tra la Germania e Nike

La nazionale tedesca stipulerà un nuovo contratto con Nike che inizierà nel 2027 e si concluderà nel 2034. Il presidente della DFB, Bernd Neuendorf, ha dichiarato: «Siamo entusiasti di collaborare con Nike e di ricevere la loro fiducia. Questo futuro partenariato consentirà al DFB di continuare ad affrontare le sfide cruciali per lo sviluppo globale del calcio in Germania anche nella prossima decade. È chiaro, però, che fino a dicembre 2026 ci impegniamo con tutte le nostre forze per il successo comune con il nostro partner di lunga data e attuale, Adidas, al quale il calcio tedesco deve molto da oltre sette decenni».

Anche il presidente del consiglio di amministrazione Holger Blask ha parlato della nuova collaborazione: «L’assegnazione del futuro partner per l’equipaggiamento a Nike è il risultato di un bando trasparente e non discriminatorio. Nike ha presentato l’offerta economica migliore di gran lunga e ha anche convinto con la sua visione, che include un chiaro impegno a sostenere lo sport amatoriale e di base, nonché lo sviluppo sostenibile del calcio femminile in Germania. Il momento del bando è stato discusso preventivamente con tutti i partecipanti di mercato rilevanti, alla luce dei tempi di pianificazione e preparazione».