Alessandro Michele, da Fendi a Gucci, passando per Ginori: chi è il nuovo direttore creativo di Valentino

È Alessandro Michele il nuovo direttore creativo di Valentino. A poco meno di una settimana dal divorzio (forse non tanto consensuale) con Pierpaolo Piccioli, la maison romana ha annunciato oggi il nome della nuova guida del marchio, provocando un terremoto vero e proprio nel mondo della moda.

Alessandro Michele nuovo stilista di Valentino dopo l'addio di Piccioli: «Immensa gioia e grande responsabilità». L'esordio a settembre a Parigi

Gli inizi

Nato a Roma il 25 novembre del 1972, Alessandro Michele ha 51 anni.

Figlio di un tecnico di Alitalia e di una lavoratrice nel mondo del cinema che decide di lasciare il lavoro per dedicarsi alla famiglia, studia all'Accademia di costume e moda della Capitale per inseguire il suo sogno di diventare scenografo. Un'idea, questa, che abbandona presto, iniziando a lavorare per il marchio di maglieria bolognese Les Copains. Reclutato da Fendi alla fine degli anni '90, inizia a lavorare a fianco di Karl Lagerfeld e Silvia Venturini Fendi, per poi essere notato da Tom Ford, allora direttore creativo di Gucci. Nel 2002 Alessandro Michele raggiunge quindi lo stilista americano a Londra, dove inizia a lavorare nell'ufficio design del marchio, curando inizialmente gli accessori. Nel 2006 viene promosso a senior designer e cinque anni dopo diventa associate director della nuova direttrice creativa Frida Giannini, con cui lavorerà fino al 2015. Nel 2014 diventa anche direttore creativo di Richard Ginori, lo storico marchio fiorentino di porcellane acquisito da Gucci un anno prima.

L'esperienza come direttore creativo di Gucci

Dopo l'improvviso addio di Frida Giannini, a gennaio 2015 viene chiamato dal nuovo ceo Marco Bizzarri per l'incarico di direttore creativo di Gucci, rimasta orfana di una guida. Il banco di prova per Alessandro Michele è la collezione Autunno-Inverno 2015-2016, che lo stilista prepara in una settimana nella sua residenza di Civita di Bagnoregio. Un debutto, il suo, prima discusso e poi apprezzato, ma sempre sostenuto dall'azienda e dal gruppo Kering. Un anno dopo il suo nuovo incarico, nel 2016 cura due delle stanze dedicate alle collezioni di Tom Ford nel Museo di Gucci a Firenze, appena aperto. Nel 2017 viene inserito (come unico italiano) dal "Time" tra i "100 most influential People" della terra. Nel 2018 cura anche lo spazio Wooster a New York, che include una libreria in collaborazione con Dashwood Books, in linea con l’estetica del direttore creativo. A ottobre dello stesso anno cura insieme a Maurizio Cattelan la mostra "The Artist is Present" a Shanghai, mentre nel 2019 lancia "Gucci Beauty" e la prima linea di alta gioielleria del brand. Il 24 novembre 2022 viene ufficializzata la notizia del suo addio al brand.

L'arrivo da Valentino

Un anno e mezzo dopo l'addio a Gucci, Alessandro Michele è pronto a lanciarsi in una nuova avventura, forse ancora più ambiziosa. Dopo l'addio di Pierpaolo Piccioli e dopo giorni di rumors, la maison romana Valentino ha annunciato infatti oggi l'arrivo del 51enne romano come nuovo direttore creativo del brand. Un nuovo inizio per Michele, che sui social ha condiviso la sua emozione per il nuovo incarico: «Un onore incredibile, un'immensa gioia ma anche un'enorme responsabilità quella di entrare a far parte di una Maison che ha inciso la parola "bellezza" in una storia collettiva fatta di ricercatezza ed estrema grazia».

L'estetica di Michele

Da sempre fan del post-punk londinese e del New Romantic street style, Alessandro Michele è tra gli stilisti più eccentrici e "massimalisti" del mondo della moda. Attraverso le influenze di teatro, cinema, libri e vita di tutti i giorni, lo stile di Michele è ricco di elementi e spunti diversi, al punto che lui stesso di definisce "un frullatore che rielabora tutto ciò che vive". Tra le sue particolarità, il discostarsi dagli stili dei direttori creativi precedenti per creare un nuovo universo, che mischia insieme mascolinità e femminilità, presente e passato, con proposte post gender.

La vita privata

Alessandro Michele è fidanzato da tempo con Giovanni Attilli, regista e docente universitario presso l'Università Sapienza di Roma. Tra i suoi amici più cari, l'attrice Dakota Johnson, l'attore Jared Leto e il cantante Harry Styles, tutti e tre testimonial di Gucci ai tempi della direzione creativa di Michele.