Alessandro Michele nuovo stilista di Valentino dopo l'addio di Piccioli: il debutto a settembre 2024.

Alessandro Michele è il nuovo direttore creativo di Valentino. Dopo quasi una settimana di illazioni dall'annuncio dell'addio di Pierpaolo Piccioli e la cancellazione delle sfilate di giugno, Vogue Business è il primo a fare in esclusiva il nome del nuovo stilista, ex di Gucci, che rientra quindi in Kering.

Alessandro Michele da Valentino, l'esordio

Sfilate di giugno saltate, lo vedremo in passerella a settembre: la sua prima collezione sarà la Primavera/estate 2025 che sfilerà a Parigi. «Un onore incredibile - ha commentato Michele - un'immensa gioia ma anche un'enorme responsabilità quella di entrare a far parte di una Maison che ha contribuito a scolpire la parola "bellezza" su una storia collettiva fatta di eleganza, raffinatezza e grazia estrema».

Così Alessandro Michele, dopo Gucci, torna a Roma (da dove in realtà non se ne era mai andato, per sua scelta perché, per dirlo con parole sue, "Roma ti strega").

Lavorerà nello storico Palazzo di Piazza Mignanelli, proprio dietro Trinità dei Monti, e per la prima volta disenerà delle collezioni di Haute Couture. Per prima cosa in questi giorni si calerà in una vera e propria full immersion nei codici della maison. Quei codici che il fondatore, Valentino Garavani, era felice Pierpaolo Piccioli non avesse stravolto.

Come sarà la nuova Valentino

Da Gucci, Alessandro Michele ebbe la capacità non solo di dare una svolta al marchio traghettandolo in un nuovo millennio fatto di echi storici e bohémien insieme, vestendo in un colpo solo tutte le star che contavano e dando di fatto nuova identità alla storica maison. Ma anche di ripescare quelli che erano i simboli di un passato glorioso e rilanciarli facendoli tornare oggetto del desiderio: così l'iconica Jackie o i mocassini (solo per parlare degli accessori), a cui nemmeno il suo successore Sabato De Sarno ha potuto rinunciare come simboli del brand. Il suo è un immaginario ben preciso che i più, se parliamo di reazioni a caldo, hanno qualche perplessità ad applicare a una maison come Valentino, generalmente considerata molto più classica.