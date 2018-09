© RIPRODUZIONE RISERVATA

La moda parigina anni ’60, designer del calibro di Yves Saint Laurent, Cristóbal Balenciaga, Pierre Balmain e muse come Brigitte Bardot, Françoise Hardy e Catherine Deneuve entrate nell’immaginario collettivo…Per ideare la nuova collezione autunnale, i creativi di We are Knitters- brand internazionale di moda, maglia e uncinetto, famoso per i suoi kit – hanno fatto un ideale viaggio a ritroso in uno dei luoghi più emblematici e iconici della storia della moda.Da questa immersione creativa è nata la collezione Paris je t´aime, composta da tanti kit per la lavorazione di cardigan, maglie, cappellini, scialli e fasce per i capelli. Ogni proposta è pensata per un target dinamico, amante della moda ma anche attento all’eco-sostenibilità e alla qualità dei filati.Tutti i kit sono caratterizzati da gomitoli di lana fine e dall’occorrente per realizzare i capi (ferri da maglia in legno di faggio, ago da lana, il pattern-guida, la label ecc).Veramente notevole, inoltre, la selezione dei colori dei filati, che abbraccia una vastissima gamma di tonalità, ampliando la scelta rispetto ai tradizionali colori autunnali.