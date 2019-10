di Laura Bolasco

Quando le mattine iniziano a farsi più fredde occorrono nuovi incentivi per lasciare l’amato letto e, dopo un buon caffè e una doccia bollente, al terzo posto non può che esserci un. Capo must have del guardaroba della prossima stagione, ilnegli anni è diventato un alleato fondamentale per “trasformare” gli outfit di tutti i giorni ottenendo un effettoal tempo stesso: oltre che con il solito jeans il maglione può essere indossato insieme alle, nella versione oversizein viscosa e a contrastoin satin.Come non farsi trovare impreparate per l’inverno 2019-2020? Puntando su questi, caldi caldi di front row dalle passate fashion week.Il verde sta dominando lo street style e si prepara a fare altrettanto nel vostro guardaroba. La tinta in questione si trova a metà strada: perfetto per le scure di carnagione e per illuminare le bionde platinate.Che si tratti di un colore unico o più toni nello stesso maglione non importa, per il melange quest’anno ci sarà sempre posto. Lache deriva da questa tecnica dona alla mise in questione un aspetto elegante e originale, adatto ad elevare capi basici come il nostro jeans preferito.. Abbiamo già visto i rombi sulle passerelle di Chloé abbinati alle gonne di pelle e ai mocassini e noi siamo già pronte a fargli spazio nell’armadio, tra i pantaloni palazzo a vita alta e le mini di lana in principe di Galles.Le stampe astratte stanno per diventare la nostra prossima ossessione. Tutto vale:, da abbinare rigorosamente a pantaloni in denim o gonne a tinta unita.C’è chi li ha definiti “brutti” (anche se non c’è traccia di Babbo Natale) ma iquest’anno andranno per la maggiore. Sceglieteli nei colori più accesi e abbinateli ai capi più femminili del vostro guardaroba: l’effetto “Ugly Xmas sweater” sarà solo un ricordo del passato.