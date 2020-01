Vip in viaggio, dal teddy di Alessia Marcuzzi alla giacca con le frange di Katie Holmes: tutti i look da copiare

È disinvolto e sempre chic il look delle celebrities negli aeroporti: impegnate come sono tra tour promozionali, fashion show e red carpet, le star sono abituate ad affrontare voli nazionali e intercontinentali in outfit informali e comodissimi, spesso composti di pezzi accessibili anche al popolo non vip.

Cappotti morbidi, felpe, tute da ginnastica e jeans sono solo alcuni dei pezzi più comuni, che garantiscono il comfort senza abdicare allo stile. Come quello, sempre impeccabile di Katie Holmes che a una giacca in pelle scamosciata con frange sa abbinare con quel gusto effortless chic di cui è maestra i jeans a gamba dritta e deliziose mules a punta di Manolo Blahnik in pelle scamosciata color rubino. La borsa non può che essere una capiente tote, in nuance cammello.

Cappotto leopardato per Rosie Huntington-Whiteley: l’ex angelo di Victoria's Secret ha scelto un prezioso paletot di Bottega veneta, con jeans flare e stivali neri, coordinati a occhiali da sole di ordinanza.

Avvistata al JFK di New York, Selena Gomez era in pantalone cargo e giacca bianca con colletto marrone di Slvrlake Denim, in perfetto stile anni Novanta.



In partenza da Los Angeles, dopo aver indossato un abito giallo di Mary Katrantzou sul red carpet dei Golden Globe, Cate Blanchett ha indossato una tuta in pelle marrone con cintura della collezione maschile dell'etichetta britannica Belstaff.Chiara Ferragni all’aeroporto di Linate si è fatta fotografare in tuta rosa della collezione della sua griffe e sneakers Adidas, 2.55 di Chanel e un set di valigie Louis Vuitton (tra cui la Keepall customizzata con il nome di Leo). A completare l’outfit da viaggio, il Teddy Bear di Max Mara.

E il cappotto di lana cotta pelosa griffato Max Mara è molto gettonato dalle it girl di casa nostra: anche Alessia Marcuzzi, alla stazione di Milano, per viaggiare ha scelto infatti lo stesso modello, abbinato a jeans e sneakers.

Non è per l’eleganza dégagé Melania Trump: che sia in abito bianco Carolina Herrera, per l’arrivo in Florida, o in cappotto a quadri di Alexander McQueen, per tornare alla Casa Bianca (come in paletot rosso di Calvin Klein per atterrare a Londra), la First Lady statunitense, nei suoi outfit costosissimi e sempre diversi, anche nello scendere e salire dalla scaletta di un aereo, si conferma regina di stile.



Ultimo aggiornamento: 31 Gennaio, 16:22

