di Gustavo Marco Cipolla

è tornato. L'attore, celebre per aver interpretato il ruolo del personaggio Neo nel film Matrix, è stato scelto da, direttore creativo di, per la campagna di advertising della collezione uomo fall-winter 2019/20 della maison parigina. Fascino dark, occhiali scuri, look total black e leather jacket, Reeves, a 54 anni suonati, appare misterioso e in splendida forma negli scatti in bianco e nero firmati dal fotografo britannico di moda, famoso per aver collaborato con prestigiosi fashion magazine, tra cui Harper's Bazaar, e brand come Givenchy, Louis Vuitton e Prada. Una strategia, quella di non puntare più sui giovanissimi del Cinema come testimonial, che sembra piacere alle case di moda d'oltralpe. Tra queste, in prima fila lo scorso anno con un ribelle e dannatoper lo spot pubblicitario del profumo "Sauvage", a bordo di un'automobile vintage nel deserto e con quel sex appeal da pirata dei Caraibi che ha fatto impazzire le fan e il world wide web.