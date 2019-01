Tornano i jeans a vita bassa Ed è subito anni 2000. Ma...

di Costanza Ignazzi

Anni di spasmodiche ricerche, disperazione galoppante nelle cabine prova, navigazione compulsiva sui siti di shopping online, tutto per trovare il paio perfetto di jeans a vita alta. Troppo tardi, perché improvvisamente pare che, direttamente dagli anni 2000, stia per tornare la vita bassa, anzi bassissima: per intenderci quella per la quale i vostri genitori vi facevano la guerra quando uscivate con le amiche di scuola con il perizoma ben in vista.Il primo a intercettare la nuova tendenza è stato Man Repeller, che già nel 2017 dava il ritorno delle pance all'aria come inevitabile, e The Cut ha recentemente riportato in auge la questione con un articolo che ha catapultato nel panico mezzo Twitter. «Mai più», hanno gridato all'unisono gli internauti, con qualcuno (particolarmente esagerato) che addirittura ha giurato di preferire la morte. Eppure qualche very important person del mondo della moda ha già cominciato a sfoggiare il redivivo trend: come Bella Hadid, intercettata con un paio di boyfriend a vita preoccupantamente bassa, o Victoria Beckham, che pur non mettendo in vista la pancia li ha abbinati a una camicia bianca: bon ton, ma non abbastanza per passare inosservata.Insomma, per la serie corsi e ricorsi di moda pare proprio che dopo gli anni '90 stia tornando il secondo millennio, con il suo carico di star e starlette con slip in bella vista: da Britney Spears in una qualsiasi delle sue esibizioni a Kate Hudson con la sua versione bootcut e Paris Hilton con i suoi toppini minimal. State già rabbrividendo? Non fatelo: come per i jeans a vita alta, che ci sono stati propinati per anni prima che fossero effettivamente reperibili nei negozi, non è detto che il ritorno sia imminente. Intanto, pensiamoci, perché come ormai sappiamo l'unica regola che conta nel movimentatissimo mondo delle tendenze è una e una sola: mai dire mai.