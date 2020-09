Valentino X Levis, Piccioli reinterpreta i jeans 517 degli anni '60: il nuovo denim nella sfilata a Milano

Levi's e Valentino insieme. Se anche voi avete zoomato sui jeans indossati dalle modelle alla sfilata primavera estate della Milano Fashion Week (noi, lo confessiamo, lo abbiamo fatto) apprezzando il modello dritto ma svasato con un vago sapore vintage, eccovi serviti.

Pierpaolo Piccioli ha reinterpretato i classici jeans Levi's 517 bootcut, un modello che era in auge ai suoi tempi (1969) e poi andato fuori produzione, il quale in passerella è stato meravigliosamente abbinato a camicie con maxi ruches, blazer e tricot e di sicuro sarà tra le tendenze top della prossima primavera.

E l'etichetta, che unisce il famoso logo Levi Strauss & Co a quello di Valentino, è già diventata virale sui social. I jeans saranno disponibili sia per uomo che per donna: un modo di celebrare l'inclusività come Piccioli ha voluto fare ieri nella collezione Milano, che porta il nome di un epocale trasferimento da Parigi alla capitale della moda italiana.



Ultimo aggiornamento: 29 Settembre, 14:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA