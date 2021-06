Crocs Balanciaga, il nuovo zoccolo in gomma ha il tacco ed è extra lusso

Crocs, l'iconico brand di ciabatte in gomma (e non solo) si unisce a Balenciaga, marchio del lusso internazionale. La nuova collaborazione dà vita ad un prodotto unico: uno zoccolo di plastica con tacco a spillo. E la creazione, opera del direttore creativo georgiano di Balenciaga, Demna Gvasalia, fa subito discutere e la collezione “Clones” spopola presto sul web per la sua imprevedibilità.

APPROFONDIMENTI PRIDE MONTH Maneskin in copertina sullo speciale di Vanity Fair: «Liberi,... FINANZA Debutto con successo per The Italian Sea Group FINANZA Salvatore Ferragamo, trattativa con Interparfums per licenza dei...

Debutto con successo per The Italian Sea Group

Ma la fusione tra Crocs e Balenciaga non è una novità. Già nel 2017, il direttore creativo Christopher Kane, aveva fatto dell'antiestetico ma comodo zoccolo in gomma, un oggetto di lusso, arricchendolo con cristalli, gemme e strass. L’anno successivo, nel 2018, le portò in passerella con delle zeppe coloratissime. Una creazione che andò sold-out in tempi record, al prezzo vertiginoso di 850 dollari (circa 700 euro). E così la ciabattine in gomma diventano un must-have sempre di più trendy. Da Justin Bieber a Chiara ferragni, sono molti i vip che le indossano e le mostrano fieramente sui propri social.

Salvatore Ferragamo, trattativa con Interparfums per licenza dei profumi