«Da senzatetto a modello», il taglio di capelli che gli ha cambiato la vita: «Quello non era il vero me»

Un taglio di capelli può cambiare la vita di una persona? Dicono che l'aspetto non sia la cosa più importante, ma aiuta, e molto, quando si tratta di generare le prime impressioni o, cosa più importante, di migliorare la fiducia in se stessi. Sentirsi a proprio agio con ciò che si vede dall'altra parte dello specchio può essere così decisivo da cambiare persino l'intera esistenza. Ed è proprio quello che è accaduto a un senzatetto, che ha toccato con mano quanto possa essere determinante tornare a credere nelle proprie capacità.

Da senzatetto a "modello"

Bruno Henrique Cassimiro Ramos, un senzatetto brasiliano che si aggirava per le strade di San Paolo, ha visto la sua vita cambiare grazie a un taglio di capelli. Era il 2022, e Ramos viveva mendicando per le strade della capitale brasiliana accanto a un semaforo. Fortuna volle che passasse di lì uno stilista, Leandro Matias, che decise di invitarlo dal suo parrucchiere per offrirgli un restyling.

La stora virale

Lo stilista ha raccontato quell'incontro al portale Opovo: «L'ho chiamato e gli ho dato il mio biglietto da visita, gli ho detto di cercarmi e che avrei cambiato la sua immagine». In un primo momento, Ramos diffidava delle intenzioni dello stilista, ma il destino ha voluto che accettasse quell'opportunità, perché quando non si è presentato, è stato lo stesso Matias ad andare a cercarlo e portarlo per mano dal suo parrucchiere personalmente. Qui ha ricevuto un taglio di capelli, colore, rasatura e ceretta alle sopracciglia. «In quel momento ero sotto shock, non pensavo fosse lui», ha detto lo stilista del suo particolare cliente, quando ha visto il risultato: «Da senzatetto a modello».

Un prima e un dopo che, senza dubbio, ha fatto scalpore sui social tra i follower dello stilista. Ancora di più quando la storia è diventata virale, soprattutto per l'aumento di fiducia in se stesso che ha subito Ramos, che ha assicurato che avrebbe sfruttato al meglio questa opportunità. «Ero sfiduciato nei confronti della vita, non volevo sapere niente. Quando Leandro mi ha trovato, era quello di cui aveva bisogno. La gente si stanca dell'umiliazione. Quello non era il vero me, quindi ho accettato il cambiamento», ha spiegato Ramos. E il cambiamento non si è limitato al taglio di capelli. La sua trasformazione fisica è continuata, grazie all'aiuto delle migliaia di utenti che hanno condiviso la sua storia sui diversi social network. Le immagini che lo stilista ha scattato di Ramos con il suo prima e dopo hanno fatto sì che gli altri desiderassero aiutarlo, e così è riuscito a ottenere anche delle cure dentistiche. Non si sa cosa ne sia stato di lui dopo tutti questi cambiamenti, ma sicuramente la sua vita ha preso una svolta. Una storia che lo stilista si augura di ripetere con le persone più sfortunate che incrociano il suo cammino, ai quali offre dei makeover gratuiti per consentire loro di ottenere una secoda possibilità per una vita migliore.