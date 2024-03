L'anoressia nervosa è come uno spettro che si annida nell'anima e cresce in modo subdolo nel tempo. Lo sa bene l'ex modella Arianna David che oggi ha 50 anni. Nel 1993, Arianna ha vinto il concorso di bellezza Miss Italia ma nelle ultime ore ha rivelato il suo rapporto con il cibo e il corpo. Ospite da Bruno Vespa, l'ex modella ha parlato del suo disturbo alimentare a cuor aperto in studio. «Miss Italia 1993, anoressica con ricadute da 30 anni, scesa a 39 chili, oggi ne pesa 47 e indossa taglia 34 da bambina». Con queste parole Bruno Vespa ha scelto di affrontare l'argomento con Arianna. «46 chili e la 34 da bambina, ahimè», ha corretto subito l'ex modella.

Il dolore di Arianna David

Arianna David ha spiegato che l'anoressia nervosa la tormenta da quando aveva quasi 21 anni, subito dopo l'elezione s Salsomaggiore. «Succede che quando ti ammali di questo tipo di malattia, se così possiamo chiamarla, non se ne esce mai fuori - ha spiegato Arianna David -. Si hanno continuamente delle ricadute, qualsiasi cosa ti possa accadere nella vita, purtroppo, te la prendi con il cibo».

L'ex modella ha continuato: «All'inizio non era tanto la paura di ingrassare. Esistevano dei modelli di top model che erano molto filiformi. Bisognava essere come loro per fare determinati lavori. Quindi parliamo di imposizioni della società sbagliate: quando toccano persone un po’ più sensibili, come posso essere io, accade questo. Non è che non sono mai andata a farmi curare per chissà quale motivo. Ma pure perché determinate cure hanno anche determinati costi. In questo periodo della mia vita io sto soffrendo di anoressia nervosa, perché sono talmente nervosa che non ho mai appetito e questo mi porta a non mangiare».

Bruno Vespa ha subito sottolineato ad Arianna che non può continuare a vivere mangiando un piatto di fagiolini. «In realtà mi alleno anche in palestra, ma non vado in palestra perché devo dimagrire, non guardo le calorie del fagiolino o del gelato . ha replicato Arianna David -. Io non ho fame».