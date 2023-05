Martina Colombari a Le ragazze, chi è l'ex Miss Italia? Età, i tradimenti con il marito, la “difficile gestione” del figlio Achille Costacurta e la dieta

Martina Colombari a "Le Ragazze". Il programma di Rai Cultura condotto da Francesca Fialdini e realizzato da Pesci Combattenti, torna stasera in tv lunedì 22 maggio in seconda serata. Nella quinta puntata a raccontare gli anni ‘90 saranno: Martina Colombari e Tiziana Russo, sorella di Marta Russo, la studentessa tragicamente scomparsa mentre si trovava all’interno dell'Università La Sapienza, 26 anni fa. Ma vediamo dunque chi è Martina Colombari.

Martina Colombari chi è

Martina Colombari è nata a Riccione, 10 luglio 1975 (ha 47 anni) è un'attrice, conduttrice televisiva ed ex modella italiana, eletta Miss Italia 1991. Nell'ottobre 1991, a 16 anni, subito dopo essere stata eletta Miss Italia, viene assunta da un’agenzia internazionale di modelle e catapultata in questo mondo, all’interno del quale collabora con Giorgio Armani, Versace e molti altri. Partecipa a vari progtammi televisivi, soprattutto per quanto riguarda lo sport, come ad esempio Controcampo, Goleada e Galagoal. Nel 1991 debutta anche come attrice all’interno del film Abbronzatissimi, per poi proseguire con Paparazzi e Quello che le ragazze non dicono. Nel 2002 Martina Colombari esordisce in TV nella fiction Carabinieri, mentre l’anno seguente ha una parte in Un medico in famiglia. Tra le altre serie TV citiamo I Cesaroni, Fidati di me, Don Matteo 7 e Il Restauratore. Tra il 2011 e il 2018 partecipa a vari progetti anche rivolti al sociale. Nel 2021 è ospite a I Soliti Ignoti, mentre nel 2023 è concorrente di Pechino Express con il figlio Achille Costacurta.

La vita privata

Passiamo, ora alla vita privata di Martina Colombari. In passato è stata legata ad Alberto Tomba, tra il 1991 e il 1995. Dopo essersi lasciati il nuovo fidanzato è stato Alessandro Costacurta, con il quale ha celebrato il matrimonio nel 2004. Il 2 ottobre dello stesso anno nasce Achille Costacurta, figlio di Martina e Billy. Oggi il ragazzo ha 18 anni ed è sempre vissuto lontano dalle telecamere, almeno fino a quando non ha partecipato a Pechino Express assieme alla mamma, la scorsa stagione.

I problemi di gestione del figlio Achille

Mamma Martina non aveva mai nascosto i problemi di gestione di un figlio adolescente: «Achille fa dannare e fa urlare ma fa anche ridere - dichiarava qualche tempo fa - Ha i problemi di tutti i 18enni, ovvero quello di svegliarsi al mattino, o il problema che non ti manda un messaggio quando torna a casa tardi e tu ti svegli e dici ‘sarà tornato? Dormirà a casa della fidanzata? Dell’amico? Dove sarà?».

Il ragazzo, come molti coetanei, sembra aver affrontato un periodo difficile anche durante il lockdown. Nel 2021 i genitori hanno raccontato di aver affrontato un percorso con uno psicologo a causa delle continue liti con il figlio: «Il Covid ha rotto gli equilibri, ha stravolto la routine della famiglia - aveva raccontato la Colombari proprio al Messaggero - I problemi più grandi, in casa, fin dall'inizio erano legati soprattutto alla didattica a distanza: ogni scusa era buona per spegnere la telecamera. La merenda, una pausa, una sigaretta». Dopo continue liti, la coppia aveva deciso di rivolgersi ad un esperto: «Le litigate più grosse con mio figlio le ho fatte quando provavo a seguirlo con i compiti - spiegava ancora l'ex Miss Italia - etichettandogli persino i libri. Noi ci siamo fatti aiutare da una psicologa che si occupa di genitorialità. Lo dico serenamente: chiedere aiuto non è un atto di debolezza, ma di grande amore per i propri figli». Aggiungendo: «Billy è un bravissimo papà. Mi appoggio a lui per farmi forza. Se io dico che secondo me abbiamo sbagliato, lui mi corregge: non abbiamo sbagliato, ci abbiamo provato. Abbiamo dato fiducia e libertà a nostro figlio, sta a lui gestirla».

I tradimenti con il marito

Un amore quello tra Martina e Billy Costacurta che come tutti gli amori ha avuto anche un momento di down. «Fu una crepa vera, mi sentivo trascurata, non mi corteggiava più.

La dieta (senza carne rossa)

La Colombari ho tolto dalla dieta la carne rossa e, quasi completamente, quella bianca. Mangia verdure e legumi cucinati in tanti modi. Ma non è vegetariana: «Non mi tiro indietro davanti a un piatto di ravioli e un bicchiere di vino, se capita», ha confessato Martina. Secondo Martina, seguire uno stile alimentare sano è importante, quando non riesce a rientrare a casa per impegni lavorativi, si organizza con il pranzo a sacco. La sera prima prepara il pasto e lo porta con sé. In questo modo lei sa cosa mangia. E non solo. A causa della glicemia alta per genetica, deve tenere sotto controllo. Mangia pasta di legumi, ceci e lenticchie. Non sa proprio rinunciare al gelato alla nocciola. Ma quando va nella “sua Romagna” non rinuncia alle tagliatelle al ragù.

I prodotti per la pelle: l'elisir di giovinezza

Martina Colombari, da una serie di esami, ha scoperto di avere un deficit di glutatione che integra con una serie di bustine. Da esami genetici è invece venuto fuori che le fibre della sua pelle sono poche elastiche e resistenti, così utilizza prodotti a base di collagene e di acido ialuronico. Ma il segreto dell'eterna giovinezza è tutto in sedute di ossigeno-ozonoterapia: «Attraverso un prelievo, il sangue viene miscelato con l’ozono e poi reinfuso nell’organismo, in totale sicurezza. Questo processo mi aiuta a potenziare le difese immunitarie e favorisce l’eliminazione delle sostanze tossiche. Grazie a questo approccio non standardizzato, tagliato sulle mie esigenze personali, ho trovato il percorso giusto, che mi fa sentire bene oggi e mi prepara a un invecchiamento di qualità»