Irene, la modella coglianese con la passione per i muffin

Che le colline coneglianesi siano uno scrigno di bellezza è noto sin dai tempi del Cima da Conegliano. E che continuino a sfornare bellezze lo conferma Irene Lorenzon, 24 anni, modella, che di strada ne ha fatta e non solo sulle passerelle. Da sette anni infatti gira il mondo, da un set fotografico all'altro, dalle colline del Prosecco alle spiagge del Messico, dove si trova in questo periodo della sua vita. Dalla città del Cima a Città del Messico, dove attualmente risiede e dove si dedica, tra uno scatto e l'altro, alla passione per la cucina.

Irene ha frequentato l'istituto alberghiero Beltrame di Vittorio Veneto e da qualche tempo ha iniziato a pubblicare immagini delle sue dolci creazioni, dei muffin salutari che strizzano l'occhio anche a chi per problemi di salute o di dieta, proprio come le modelle, deve fare attenzione a zuccheri e carboidrati. Nel suo profilo Instagram My sexy muffin, Irene mostra i suoi dolcetti salutari senza glutine, senza zucchero, privi di lattosio, adatti dunque anche agli intolleranti a questi alimenti. Sexy muffin realizzati da una sexy pasticcera che presto hanno fatto il giro del mondo, tra un esperimento culinario e l'assaggio di amiche e colleghe che apprezzano l'estro gastronomico di Irene. La giovane modella-pasticcera sceglie con attenzione le materie prime, prediligendo quelle fresche e naturali. E pure di tendenza come l'avocado o i semi di chia, l'avena o le mandorle. I profili social di Irene sono caratterizzati, quindi, fin dal 2014, dalle sensuali curve della modella e dalla scorsa estate anche da quelle dolci dei suoi muffin. E la modella ammette che si sente quasi più se stessa ai fornelli che sotto i riflettori.



Una carriera, quella di Irene, iniziata quand'era giovanissima. A 17 anni ha iniziato a lavorare per un'agenzia di Milano, poi la sua vita è stata tutta un viaggio dagli Stati Uniti alla Colombia, dall'Italia alla Gran Bretagna, dalla Turchia agli Emirati Arabi, dal Portogallo al Messico, dove per il momento si è fermata. Proprio qui vive la sua relazione con Diego, ispirata e aspirando a vivere l'amore con la A maiuscola, come quello dei suoi genitori che vivono a Conegliano. Una carriera alla quale aspirano molte ragazze quella di modella, ma che significa una vita non sempre facile. Spesso in viaggio e ore ed ore in posa dietro una macchina fotografica possono essere stressanti. E Irene si rilassa esprimendo la sua creatività in cucina e mettendo a frutto ciò che ha imparato all'istituto Beltrame.

