La mamma che ha abbandonato il figlio appena nato: impariamo a non demonizzare le scelte e le opinioni altrui

Egregio Direttore,



Giuseppe Sarti



Caro lettore,

di fronte al gesto così estremo di una mamma e a un bimbo che incolpevole si apre così faticosamente alla vita, è proprio necessario stabilire cos'è più importante? Cos'è più eticamente e politicamente corretto? O non sarebbe più giusto, di fronte a realtà tanto dolorose e laceranti, far prevalere una cultura del rispetto delle scelte e anche delle opinioni altrui? L'appello di Ezio Greggio ha suscitato molte reazioni negative, ma rispecchia il pensiero di tante persone. Greggio non ha detto nulla di offensivo nè tantomeno di disumano: ha usato la sua popolarità per chiedere a quella mamma di ripensare alla scelta di abbandonare il figlio appena nato. Se la donna lo avesse ascoltato, qualcuno avrebbe potuto obiettare qualcosa? Credo di no. Ma d'altro canto quella mamma che ha compiuto e confermato una scelta così radicale e definitiva, non merita anch'essa comprensione, considerazione e rispetto? Forse dobbiamo tutti imparare ad accettare l'idea che nella nostra società su alcuni temi ci sono linee divergenti. Che derivano dalla propria cultura, dal proprio credo religioso, dalla propria esperienza di vita. Il conflitto tra i chi difende la famiglia tradizionale e chi antepone a tutto i diritti individuali e fluidi è evidente. Ma è una contesa che va affrontata con i principi della civiltà e della tolleranza. Facendo valere le proprie ragioni, ma non demonizzando, com'è avvenuto in questo e in molti altri casi, chi la pensa diversamente.