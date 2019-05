Ignorare i leoni da tastiera su internet è la migliore delle risposte

Gentile Direttore,

premetto che non sono un utente di Facebook, ho però avuto la possibilità di leggere i commenti che alcuni leoni da tastiera pressochè quotidianamente, postano in merito alle notizie del Suo quotidiano.

Ora, tali commenti, sono oltre che offensivi nei confronti dei settentrionali, (del Nord Est soprattutto), anche particolarmente demenziali. Mi chiedo e Le chiedo cortesemente, se non è possibile, impedire a tali personaggi di continuare incessantemente a riempire il web di tali oscenità. Se i commenti valgono solo dal punto di vista numerico, ciò mi sta bene, ma, mi permetto di essere per lo meno deluso dalla maleducazione imperante di questi tempi.

Maurizio Zera

Caro lettore,

purtroppo non è possibile filtrare tutti i commenti. Esistono sistemi di controllo nel nostro sito internet che ci consentono di bloccare chi usa parolacce o espressioni particolarmente volgari o razziste. In qualche caso abbiamo deciso di non aprire ai commenti alcune notizie proprio per evitare che i soliti leoni da tastiera si scatenassero. Ma più di questo è davvero difficile fare, in particolar modo su Facebook. Internet è una piazza virtuale sconfinata, senza freni e con pochi vincoli. È una grande arena del libero pensiero ma purtroppo esaspera spesso umori e sensazioni. Sollecita in alcune persone un protagonismo esasperato e micidiale. In molti tra coloro che scrivono, commentano, lanciano post non c'è alcun interesse al confronto di idee e di opinioni, ma solo la smania di affermare se stessi.

