Cercare di giustificare foibe ed esodo come una conseguenza delle atrocità del nazi-fascismo è riduttivo e sbagliato

Egregio direttore,

leggo sul Gazzettino che il senatore Massimo Candura ha puntualizzato che nel nome della verita' gli eventi rievocati dal Giorno del ricordo sono imputabili ad una filosofia comunista e che se possiamo perdonare come uomini e come cristiani, non possiamo certo dimenticare. Vorrei allora ricordare i fatti di quegli anni imputabili ad una filosofia fascista, ripeto fascista, e in particolare i morti italiani (civili-militari): 500-600 mila (3 morti ed una invalida nelle mie famiglie) a causa della dichiarazione di guerra del 10 giugno 1940 da parte di Benito Mussolini. Bisogna sempre ricordare le cause, poi vengono gli effetti.

Luigi Minet

Caro lettore,

fatta la premessa, evidentemente non ovvia nè scontata, che non si può giustificare un'atrocità con altre atrocità, il contesto storico e temporale rende un po' difficile considerare le foibe e l'esodo di dalmati, istriani e giuliani semplicemente come una conseguenza degli orrori ed errori del fascismo, stabilendo un rapporto di causa ed effetto tra questi eventi. Bisogna infatti ricordare che nessun paese tra i vincitori della seconda guerra mondiale ha perseguitato nel 1945 il popolo che aveva liberato. In nessun paese sono stati sterminate interi pezzi di popolazione. Questo è invece accaduto in Jugoslavia. Ed è avvenuto non come reazione alle atrocità dei nazi-fascisti, ma perchè il maresciallo Tito doveva imporre un regime di stampo comunista e procedette quindi in modo scientifico all'eliminazione di tutti coloro che potevano rappresentare un ostacolo a questo progetto. Una vera e propria operazione di pulizia etnico-politica. Per questo i partigiani comunisti non uccisero solo i collaborazionisti dei nazisti, ma assassinarono anche migliaia e migliaia di cittadini, tra cui i moltissimi italiani scomparsi nelle foibe. Per questo ci furono eccidi come quello di Porzus, in cui partigiani cattolici e laico-socialisti vennero trucidati dai partigiani comunisti. Per questo furono costretti a lasciare l'Istria e la Dalmazia e espropriati di tutti i loro beni centinaia di migliaia di cittadini che rifiutarono la collettivizzazione forzata imposta dalle forze titine. Quindi senza nulla tacere delle colpe e degli orrori del nazi-fascismo, è quantomeno riduttivo cercare di spiegare le tragedie che si consumarono sul fronte orientale come una reazione, seppur brutale e ferocissima, al nazi-fascismo. Le foibe e l'esodo appartengono di diritto al libro nero del comunismo.