L'esame sugli anticorpi prima di allungare il Green pass? Meglio semplificare più che introdurre nuovi obblighi

Caro direttore,

prima di prolungare la durata del Green pass, dopo la terza dose, non sarebbe opportuno prescrivere un esame sugli anticorpi? Io sarei disposto a farlo. Mi sentirei più sicuro avendo più di settant'anni. Decidere così senza alcun supporto di dati scientifici mi sembra sciocco e pericoloso. Lei che ne pensa?

Emiliano Andreis

Conegliano

Caro lettore,

credo che dovremmo porci l'obiettivo di semplificare e di ridurre i disagi per i cittadini, non di introdurre nuovi test e ulteriori obblighi. L'esame degli anticorpi esteso a milioni di cittadini avrebbe come inevitabile conseguenza quella di stressare ulteriormente le strutture sanitarie già messe a dura prova in questi due anni e di imporre a tutti noi altre incombenze. Un impegno che peraltro sul piano pratico sarebbe ben poco utile perché non fornirebbe dati di certa e utile validità scientifica ai fini della campagna vaccinale.

Non è un caso, del resto, che non esista uno standard internazionale riconosciuto per questo tipo di esami. Perché i test sierologici possono rilevare se in una persona si sono sviluppati gli anticorpi indotti dalla vaccinazione o dalla malattia, ma non dicono a che livello e, soprattutto, per quanto tempo questa stessa persona sia protetta.

Detto in altre parole: per ciò che riguarda la cosiddetta memoria immunologica, ossia la capacità di misurare la durata dell'efficacia del vaccino o degli anticorpi prodotti dalla malattia, un esame di questo genere non ha scientificamente alcuna validità. Imporlo ai cittadini avrebbe dunque ben poco senso.