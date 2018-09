Distribuire ricchezza è facile, ma crearla è molto più complicato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caro Direttoresussidi a chi non genera reddito, o medita di smettere di generarlo, minori tasse a chi già non ha ritenute alla fonte, condono per chi le tasse le ha evase e conta di continuare a farlo. Alla fine ha vinto l'Italia dei ceti improduttivi, che ottengono con la Finanziaria giallo-verde sussidi a pioggia, pagati dagli ormai minoritari ceti produttivi, che sono rimasti gli unici a pagare le imposte. Mi chiedo come faccia Salvini a giustificare al suo tradizionale elettorato del nord tali scelte di finanziare con il debito richieste assistenziali di sapore democristiano, bypassando i problemi strutturali del Paese, spacciandole per di più come una manovra espansiva.-- --Cara lettrice,chi saranno i vincitori e i vinti di questa manovra finanziaria lo capiremo davvero solo fra qualche tempo. Speriamo che vinca l'Italia e soprattutto che i vinti non siano ancora una volta i risparmiatori e il ceto medio. Il governo con questo Def ha giocato una scommessa decisamente coraggiosa, per usare l'aggettivo utilizzato da Salvini nell'intervista al Gazzettino: creare più debito e contemporaneamente avviare un circolo virtuoso di crescita che spinga il nostro Pil a livelli simili a quelli degli altri Paesi europei. Ma se alla luce delle decisioni prese dal governo su pensioni, reddito di cittadinanza e flat tax per lavoratori autonomi, non ci sono dubbi su come si realizzerà il primo punto - ossia la creazione del debito -, meno chiaro è come si genererà quella nuova ricchezza necessaria a sostenere la crescita e a non far aumentare ancora il debito pubblico. Soprattutto alla luce della presenza nel governo di una forza politica come M5S attestata sul no a tutto: Tav, Pedemontane etc. Al di là di ciò che dirà l'Europa sulla manovra del governo e persino di come andrà lo spread nelle prossime settimane, il nodo da sciogliere è questo. Perché distribuire ricchezza è relativamente facile e quasi sempre politicamente conveniente. Crearla è più complicato.