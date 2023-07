WhatsApp down, impossibile inviare messaggi per un'ora. Migliaia di segnalazioni in tutto il mondo, poi problema risolto

WhatsApp down non ha funzionato per un'ora circa, dalle 22 alle 23, in tutto il mondo. Problemi e sengalazioni nella serata di mercoledì 19 luglio.

Migliaia di utenti hanno segnalato l'impossibilità di inviare messaggi. Una volta entrati nell'app, il messaggio "attendi rete". Quello che sembrava però un problema del singolo utente, si è rivelato una problematica dell'app di proprietà di Meta.

WhatsApp non funziona, le proteste degli utenti sui social

Su Downdetector, il portale che raccoglie le segnalazioni sui malfunzionamenti di siti e app, gli "alert" degli utenti hanno superato velocemente quota 70mila in pochi minuti dopo le 22. Come spesso accade, gli utenti si sono fiondati sugli altri social per poter comunicare. Chi su Instagram, chi su Twitter, chi su Facebook.

Problemi in tutto il mondo

I problemi per l'app di messaggistica hanno coinvolto non solo l'Italia, come testimoniano i tweet arrivati da ogni parte del globo. Su Twitter il messaggio del profilo @WaBetaInfo, sempre informato sulle novità relative all'applicazione: «WhatsApp sta riscontrando gravi interruzioni di servizio. Vi terrò aggiornati sulla situazioni e su ogni sviluppo fino al momento in cui il servizio sarà pienamente ristabilito».

Cosa è successo

Non è stato possibile inviare e ricevere messaggi e neanche vocali, immagini, video e altri tipi di file. Non funziona neanche la versione web. Dovrebbe trattarsi di un problema di server, perché il malfunzionamento è stato globale. Intorno alle 23 i problemi sono stati risolti, in Italia così come in tutto il mondo.