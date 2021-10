Tumori, Lorenzin: «Per incoraggiare le cure servono linee guida nazionali e regionali»

«Abbiamo capito che è necessario riorganizzare l'accesso alla terapia e alla diagnostica nei centri regionali, avere un indirizzo ed una capacità d'azione di ogni Regione nei confronti dei pazienti, in modo tale che sia il paziente stesso ad essere chiamato per sapere cosa c'è a disposizione per lui». Lo dice Beatrice Lorenzin, Coordinatore Health & Science Bridge, Centro Studi Americani chiudendo l'evento «Medicina di Precisione in oncologia - Scenari e modelli applicativi», organizzato dal Centro Studi Americani ed Edra.

«Oggi grazie ai nuovi test diagnostici c'è la possibilità di accedere a medicine oncologiche personalizzate ed eventualmente entrare anche in trials di sperimentazione clinica su nuovi farmaci». «Noi - chiosa Beatrice Lorenzin - stiamo assistendo ad una trasformazione del mondo del cancro, una trasformazione molto veloce grazie alla ricerca e alla scienza, ma che ha bisogno di arrivare nei territori attraverso delle linee guida nazionale e regionali anche coinvolgendo il paziente che spesso si trova solo dinanzi al disagio di affrontare una malattia già pesante e in cui ha bisogno di essere sostenuto e aiutato. Serve quindi una rete sempre più inclusiva nei bisogni e nelle necessità del paziente. Questo non è un costo per il sistema sanitario ma è un investimento che aiuta a risparmiare nel tempo le risorse di un malato che sarebbe in condizioni molto più pesanti».

