Tumori negli under 50 aumentati del 30%, lo studio dell'università di St Louis: nei nati dopo il 1965 le cellule invecchiano prima

Perché a così tante persone giovani viene diagnosticato il cancro? I casi di tumore sono aumentati del 30% nelle persone sotto i 50 anni negli ultimi 20 anni.

A livello globale, l’Australia ha registrato il maggior numero di diagnosi di cancro a esordio precoce nel mondo, con un tasso di 135 ogni 100.000 persone. La vicina Nuova Zelanda ha il secondo tasso più alto, con 119 casi nelle persone sotto i 50 anni ogni 100.000 persone. Ora, i ricercatori statunitensi sono in grado di fornire una potenziale spiegazione.

Kate Middleton, i figli e la scoperta del tumore: così George, Charlotte e Louis hanno reagito alla malattia della mamma

Lo studio

Un nuovo studio condotto da esperti della Washington University di St Louis ha scoperto che le generazioni con tassi di cancro più elevati hanno cellule e tessuti nel loro corpo che sono vecchi oltre la loro età. In altre parole, le persone nate dopo il 1965 – di età pari o inferiore a 59 anni – potrebbero essere biologicamente più vecchie della loro età cronologica. Le cellule sono il fulcro di ogni funzione corporea. E man mano che invecchiano, la loro capacità di ripararsi e moltiplicarsi viene compromessa, portando a una serie di effetti a catena.

Quelli con un invecchiamento accelerato superiore alla media avevano un rischio maggiore del 17% di sviluppare qualsiasi tumore solido, compreso il cancro del polmone, del tratto gastrointestinale e dell’utero.

Lo screening

Gli esperti hanno affermato che ciò potrebbe significare che un semplice esame del sangue e un algoritmo potrebbero essere utilizzati per capire chi è a maggior rischio di cancro a causa di un tasso di invecchiamento accelerato, e quindi lo screening potrebbe essere raccomandato su base individuale. Un invecchiamento più rapido può essere dovuto a stili di vita più stressanti, a una cattiva salute mentale, all’obesità, a uno stile di vita sedentario e al consumo di cibo spazzatura. Per lo studio, i ricercatori hanno monitorato i dati di quasi 150.000 persone nella biobanca dei dati biomedici del Regno Unito. Hanno esaminato nove marcatori del sangue ricavati dagli esami del sangue per determinare l'età biologica di ogni persona, ossia quanti anni hanno le cellule e i tessuti di una persona. I marcatori includevano l’albumina – una proteina prodotta dal fegato e importante per impedire la fuoriuscita di liquidi dai vasi sanguigni – che si riduce con l’età, e la dimensione media dei globuli rossi, che aumentano con l’età.



Quando le cellule del sangue sono più grandi, sono meno capaci di dividersi e moltiplicarsi. Questi sono stati inseriti in un algoritmo chiamato PhenoAge, che ha generato un’età biologica per ogni persona. I ricercatori hanno poi confrontato questi dati con l’età effettiva dei partecipanti e hanno esaminato i registri dei tumori per vedere quanti erano stati diagnosticati con tumori precoci, definiti come cancro prima dei 55 anni. Sono stati diagnosticati quasi 3.200 tumori precoci.

I nati dopo il 1965

Le persone nate nel 1965 o successivamente avevano il 17% in più di probabilità di mostrare un invecchiamento accelerato rispetto alle persone nate tra il 1950 e il 1954. Ruiyi Tian, ​​uno studente laureato della Washington University e primo autore dello studio, ha dichiarato: «A differenza dell'età cronologica, l'età biologica può essere influenzata da fattori quali la dieta, l'attività fisica, la salute mentale e i fattori di stress ambientale. Le prove accumulate suggeriscono che le generazioni più giovani potrebbero invecchiare più rapidamente del previsto, probabilmente a causa della precedente esposizione a vari fattori di rischio e insulti ambientali. La dottoressa Anna Blaes, che studia l'effetto dell'invecchiamento biologico nei sopravvissuti al cancro presso l'Università del Minnesota, ha detto alla CNN che i risultati potrebbero aiutare gli scienziati a capire chi è a maggior rischio di contrarre il cancro quando sono giovani. «Stiamo riscontrando sempre più tumori, in particolare tumori gastrointestinali e tumori al seno, negli individui più giovani. E se avessimo un modo per identificare chi è a maggior rischio, allora potremo consigliare cambiamenti nello stile di vita anche nell’alimentazione, nell’esercizio fisico e nel sonno.

I fattori: fumo e alimentazione



Le persone che avevano ottenuto il punteggio più alto avevano il doppio del rischio di cancro ai polmoni a esordio precoce, rispetto alle persone con i livelli più bassi di invecchiamento più rapido. Avevano anche un rischio maggiore del 60% di tumore allo stomaco e un rischio maggiore dell’80% di cancro all’utero. I polmoni potrebbero essere maggiormente a rischio di invecchiamento rispetto ad altri tessuti perché hanno una capacità limitata di rigenerarsi, ha affermato. I tumori allo stomaco e all’intestino, nel frattempo, sono stati collegati all’infiammazione, che peggiora con l’invecchiamento. È noto che fattori legati allo stile di vita come il fumo o lo svapo aumentano il danno alle cellule – e quindi l’età biologica – a causa dell’impatto sui vasi sanguigni e sulla pressione sanguigna.



Ricercatori coreani hanno studiato più di 2,9 milioni di persone e hanno scoperto che chi smetteva di fumare aveva un rischio inferiore del 17% di contrarre tutti i tipi di cancro rispetto a chi non smetteva di fumare. È noto che il fumo contribuisce allo sviluppo di numerosi tumori, tra cui quelli del polmone, dello stomaco, del colon-retto, del fegato, del pancreas e dei reni. Anche la carenza di sonno può aumentare l’età biologica, così come il sovrappeso e l’obesità. Tutti questi fattori sono stati anche indicati come fattori che contribuiscono all’aumento dei casi di cancro tra gli individui sotto i 50 anni. I casi di cancro al colon sono aumentati in modo particolare, con un aumento del 50% nelle diagnosi tra gli adulti sotto i 50 anni negli Stati Uniti dal 1999. Si prevede che anche le morti per cancro al colon tra i giovani raddoppieranno entro il 2030, hanno avvertito gli esperti. In uno studio pubblicato questo mese, i ricercatori hanno scoperto che i pazienti con una forma aggressiva di cancro al colon hanno livelli insolitamente alti di tre batteri nel loro intestino.