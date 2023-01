Tesla, viaggio da incubo: «Fermi sei volte al giorno per ricaricarla». Ecco il motivo

Xaviar Steavenson e sua sorella Alice per affrontare un viaggio da Orlando, Florida, a Wichita, fino al Kansas hanno scelto di prendere a noleggio una Tesla che li potesse guidare in questo lungo percorso. Ovviamente i due ancora prima di affittare la Tesla erano consapevoli che essendo un'auto elettrica, necessita di ricaricarsi quando la batteria si scarica, ma non erano assolutamente preparati al numero di volte che i due avrebbero dovuto fermarsi durante la loro giornata per ricaricare l'auto.

Tesla, autonomia della batteria

I due fratelli si sono resi conto che ci sarebbe voluto più tempo per ricaricare l'auto anche a causa delle temperature gelide, calate improvvisamente nelle ultime settimane negli Stati Uniti. «La batteria si scarica più velocemente del tempo di ricarica», ha riferito Xaviar a Insider. E ancora: «Alla fine abbiamo dovuto fermarci ogni ora e mezza per ricaricare l'auto per oltre un'ora. In un giorno ci siamo fermati sei volte, e oltre al tempo perso la ricarica è costata circa 25-30 euro. Quindi niente affatto economico», ha concluso mostrandosi deluso del suo noleggio. I due fratello hanno persino contattato Hertz, la compagnia di noleggio a cui si sono affidati, e un agente del posto avrebbe detto loro che non avevano idea del perché stessero avendo problemi con la Tesla, non essendo gli unici ad accusare difetti all'auto elettrica. Tuttavia, l'autonomia della batteria varia a seconda del produttore del veicolo e può essere influenzata da molteplici fattori, tra cui condizioni meteorologiche e di guida. Xaviar ha detto che Hertz gli ha riferito di andare alla filiale più vicina per prendere una macchina nuova, questa volta a benzina.