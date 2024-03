Un’auto elettrica testimonial contro bullismo e cyberbullismo

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con AUTOVENEZIA SRL

Una concessionaria automobilistica che tiene lezioni a scuola contro il bullismo? Perché no, verrebbe da dire. È l’iniziativa che ha visto protagonista Autovenezia, storica concessionaria di Mestre del marchio Peugeot e nuova concessionaria Citroën dall’estate 2023. La concessionaria si è fatta promotrice dell’iniziativa “GenerationAMI a scuola di anti bullismo” per sensibilizzare i più giovani – e non solo – contro bullismo e cyberbullismo, problematiche purtroppo molto diffuse tra le giovanissime generazioni di oggi.



La lezione e il test-drive

L’incontro si è tenuto martedì 19 marzo al Thomas A. Edison - Alessandro Volta di Mestre, scuola superiore di secondo grado: qui i ragazzi hanno incontrato personale esperto sul tema del bullismo. Un’occasione utile e importante per conoscere a fondo questo fenomeno e ricevere strumenti utili per combatterlo, partendo dall’attenzione ai social con la pubblicazione di foto e notizie personali. I ragazzi si sono cimentati in un test drive dell'auto elettrica Citroën Ami nel cortile della scuola, guidabile con patentino AM a partire dai 14 anni; il test si è svolto sotto la supervisione di un driver professionista Neways, con il fine di conoscere i segreti della guida elettrica. Un esperimento che ha raccolto molti consensi tra i giovani che, divertendosi, hanno potuto apprezzare la semplicità della guida e soprattutto l’importanza della tutela ambientale garantita dal veicolo.

Un’auto testimonial contro il bullismo

La domanda a questo punto potrebbe essere lecita: perché Citroën Ami si occupa di bullismo? Presto detto: quando venne lanciata sul mercato, l’auto fu a sua volta “vittima” di cyberbullismo sui social. Il pubblico infatti aveva espresso un giudizio negativo per il suo aspetto esteriore, che in realtà rappresenta il risultato di un design innovativo ed eccentrico. Un giudizio superficiale e affrettato, espresso senza tenere conto dei suoi reali pregi e delle potenzialità del mezzo in termini di mobilità sostenibile. Un po’ come avviene spesso sui social tra i giovani di oggi, che si scambiano insulti gratuiti senza tenere conto della persona, spesso causandole danni enormi. Eppure, Citroën Ami oggi si trova al primo posto nelle vendite della sua categoria: l’auto è stata quindi scelta come testimonial della campagna contro il bullismo per evidenziare che sono proprio le nostre peculiarità a renderci unici e “speciali”. L'iniziativa si è svolta a livello nazionale, gestita e sviluppata da Neways, società di comunicazione e progetti educativi, in collaborazione con il Centro Nazionale contro il Bullismo Bulli Stop, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, e si pone in continuità con il progetto “GënerationAMI – a scuola di electric mobility”. Il progetto prevede inoltre l’invio a tutte le classi aderenti di un kit didattico digitale e un tour di venti incontri formativi in venti scuole aderenti all’iniziativa.



La concessionaria

