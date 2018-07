Morto a 90 anni il fumettista Steve Dikto, creò Spider Man e Doctor Strange

A 90 anni è morto il fumettista Steve Dikto, papà di Spider Man e Doctor Strange. Secondo quanto ha riferito la polizia di New York, il disegnatore non si era più visto in giro finché un addetto alla manutenzione lo ha trovato senza vita nel suo appartamento di Manhattan. Ditko è il fumettista che ha creato graficamente Spider Man nel 1961 (Stan Lee, oggi 95enne, è invece lo sceneggiatore delle storie dell'Uomo Ragno) e ne ha disegnato le avventure fino al 1966: suoi i primi 38 Amazing Spider-Man più due Annual. Ditko è rimasto attivo fino agli anni 1990, ma di fatto si era ritirato dalle scene pubbliche un ventennio prima, non rilasciando interviste né avendo contatti con il mondo dei fan.



Steve Ditko nasce a Johnstown (Pennsylvania) il 2 novembre 1927. Frequenta la Cartoonists and Illustrators School e fin dal 1953 collabora con varie case editrici disegnando storie avventurose e dell'orrore. Nel 1956 inizia a lavorare per la Atlas, la futura Marvel, disegnando storie fantastiche e di fantascienza e dando vita nel 1961 (con la prima storia che debuttò l'anno successivo), su testi di Stan Lee, a Spiderman (Uomo Ragno), uno dei più famosi tra i cosiddetti «supereroi con superproblemi». L'anno successivo Ditko crea graficamente Doctor Strange, ma nel 1966 lascia la Marvel in seguito ad alcuni contrasti con Stan Lee. Crea allora due supereroi per la Charlton (Blue Beetle e Captain Atom), una suggestiva storia sull'eterna lotta tra il Bene e il Male (

The Question

) per Mysterious Suspense, e collabora con la DC Comics dando vita a The Hawk and the Dove e a The Creeper. Nel 1979 ritorna alla Marvel, succedendo a Jack Kirby nella realizzazione di Machine Man, dando vita a Captain Universe con Bill Mantlo e firmando alcuni episodi di Rom e di Speedball.

