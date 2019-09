Scambia il cane per l'iPhone 11, la chat su WhatsApp diventa virale: «Che idiota»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cosa non si fa per un nuovissimo. Sui social è diventata virale la conversazione sufra due amici, in cui uno racconta di aver scambiato il proprioper l'ultimo smartphone della Apple. In uno stato il ragazzo, di lingua spagnola, posta nelle storie una foto del golden retriever scrivendo: «Questo è l’ultimo stato di Gohan Banda». Poco dopo pubblica una foto dell'iPhone e commenta: «Mi sento soddisfatto, dato che almeno ho dato a Gohan una bella vita, prometto di fare lo stesso con te».A questo punto subentra un amico, che ha diffuso gli screenshot sui social, che gli chiede: «Hai venduto il tuo cane?». E lui risponde: «Scambiato». L'amico passa all'attacco e gli scrive: «Che cattiva persona». Ma il protagonista della vicenda si giustifica: «Uomo d'affari». La conclusione dell'amico è da applausi e, in qualche modo, sintetizza il pensiero di tutti quelli che si sono imbattuti in questa storia sui social: «Che idiota!».