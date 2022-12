In arrivo il cuscino che ti fa smettere di russare: «Sposta la testa quando "sente" il rumore»

Arriva il primo cuscino intelligente, che sposta la testa a chi russa con l'obiettivo di eliminare o ridurre la fastidiosa emissione di rumori nel sonno. Un'invenzione che potrebbe salvaguardare la serenità di molte coppie. Si chiama Nitetronic Z6 e grazie a un sistema di sensori e camere d’aria, rileva i suoni del russamento ed è in grado di cambiare la posizione della testa di chi russa, così da interrompere il fastidioso rumore».

Nitetronic, il cuscino anti-russamento

L'azienda che produce il cuscino intelligente si chiama Nitetronic, ed è nata in Germania nel 2012. Il team di ricerca ha sede ad Amburgo, mentre i prodotti vengono assemblati a Shanghai, in Cina. Il cuscino Nitetronic Z6 partecipa anche a una raccolta di finanziamenti online ed è possibile contribuire al progetto per poi ricevere da marzo 2023 un cuscino per non russare scontato del 40% rispetto al futuro prezzo di vendita sui mercati (circa 480 euro).