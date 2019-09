«La pizza protegge da malattie e morte, purché fatta e mangiata in Italia», all'Italia l'Ig Nobel per l'improbabile ricerca

Inaugurata da un lancio di aeroplanini di carta, la cerimonia organizzata nel Sanders Theatre dell'università di Harvard è entrata subito nel vivo con l'assegnazione dell'Ig Nobel per la Medicina alla ricerca italiana. «Una buona pizza racchiude tutte le virtù della dieta mediterranea», ha detto Silvano Gallus ritirando il premio. Nel minuto che ogni ricercatore ha a disposizione per esporre i suoi risultati e le motivazioni delle ricerche sulla pizza, Gallus ha detto che la pizza può protegge dall'infarto del miocardio e da alcune forme di tumore. Gli ingredienti devono essere però, ha aggiunto, quelli tipici della dieta mediterranea: no, quindi, ad altre 'interpretazioni' della pizza. L'abitudine è stato il tema dell'edizione 2019 degli Ig Nobel e il filo rosso della cerimonia, compresa l'esibizione di un improbabile coro dedicato alle cattive abitudini.



A consegnare il premio, tre autentici Nobel: Eric Maskin, Nobel per l'Economia 2007, Rich Roberts, per le Medicina 1993, e Jerome Friedman, per la Fisica 1990. Il compito di bloccare i ricercatori che non rispettavano i 60 secondi rigorosamente previsti per i loro interventi è stato affidato a una bambina di otto anni, che entrava in scena gridando: 'per favore fermati, mi sto annoiando'. I vincitori avranno comunque occasione di esporre le loro ricerche con più calma domani, nell'evento organizzato presso il Massachusetts Institute of Technology (Mit).