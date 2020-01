Il meme di Tiberio Timperi: «Papa Francesco ha chiesto scusa, un gesto raro...»

Ha scelto un meme divertente per parlare dello schiaffo di Papa Francesco e delle sue scusa. Tiberio Timperi, conduttore Rai, sul suo Instagram si è schierato dalla parte del Pontefice. E lo ha fatto con una foto che è piaciuta particolarmente ai suoi follower: «Papa Francesco e dintorni. Fateci caso. Nessuno ormai, tranne il Papa, chiede più scusa. Questo, da quando si è passati dal noi (inclusivo), all’io (esclusivo)». Nella foto si vede l'abito di Bergoglio il balia del vento, trasformandolo in una sorta di "iguana": «In fin dei conti, chiedere scusa non mina ne’ autorevolezza ne’ autostima. È solo segno di maturità aggiungo. In un periodo di schizzati e maleducati come questo, chiedere scusa disinnesca e risolve».



