Pamela Prati da Giletti: «Mark Caltagirone? Ho mentito per amore, credevo nella favola»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pamela Prati torna in tv a "Non è l'Arena" e torna a parlare del caso Mark Caltagirone con Massimo Giletti. «Ho creduto tanto in questa favola e vorrei che la gente capisse che sono innocente».«Non sono l'unica vittima, prima di me è successo ad altre persone, come Alfonso Signorini. Io sono una vittima come altri, quello che fanno queste persone lo fanno da 10 anni». Pamela Prati per tutta la trasmissione ribadisce di essere stata ingannata perché innamorata, mostrando messaggi e facendo ascoltare audio ricevuti dal presunto Mark Caltagirone.Pamela spiega anche la parte che hanno avuto i due bambini che credeva fossero stati dati in affido a Mark Caltagirone, che a loro volta inviavano messaggi. «Ho mentito per proteggere quella che credevo fosse la mia famiglia», spiega Pamela.«Ci sono altre vittime - racconta - tra cui una deputata: Wanda Ferro». La donna, intervistata dalla trasmissione, si sarebbe trovata nella stessa situazione di Pamela Prati.