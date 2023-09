Massimo Giletti volontario a Lourdes (come da bambino): tra dolore e speranza sempre con il sorriso

Qualcuno si sorprenderà. Ma solo chi non lo conosce potrà farlo. Perché da oltre 30 anni, Massimo Giletti va in pellegrinaggio a Lourdes come volontario.

Lo fa sempre con il sorriso. Lo ha fatto anche ora, da "disoccupato di lusso" dalla televisione dopo la chiusura de Non è l'Arena. Disoccupato ancora per poco si dice (è stato avvistato in Viale Mazzini in Rai), ma questo ora c'entra poco.

Massimo Giletti in pellegrinaggio a Lourdes

Il settimanale Gente è riuscito a pubblicare delle foto esclusive mentre il conduttore si presta a dare aiuto a chi ne ha più bisogno. Massimo è stato tra la gente, tra chi soffre, è fragile. Tra chi crede e tanta fede verso la Madonna.

Come detto per lui non è la prima volta. La prima volta che si recò nella cittadina francese - ricorda il settimanale diretto da Umberto Brindani - aveva 10 anni. All'epoca nonna Biancamaria e mamma Giuliana lo portarono a fare il barelliere. Da quel giorno ha deciso che ci sarebbe tornato il più possibile.

Dopo qualche anno di pausa, Massimo Giletti è tornato a Lourdes seguendo il pellegrinaggio guidato da don Paolo Angelino, presidente dell’Oftal (Opera Federativa Trasporto Ammalati a Lourdes). E ora, come ogni altra volta in cui è tornato, "dopo 5 giorni trascorsi a contatto con dolore, speranza, empatia e gratitudine, è come se, tornando a casa, sentisse il cuore più pieno, più ricco". Bravo Massimo...