Domenica In, cambia tutto: «Va reinventata, Mara Venier una fuoriclasse». Il direttore Rai: «Giletti? Non so cosa succederà»

Domenica In va reiventata. Lo afferma Angelo Mallone, direttore dell’intrattenimento daytime della Rai. «La prossima Domenica In sarà tutta da inventare, bisogna vedere che succederà con Mara Venier che è una fuoriclasse. Amici+Verissimo in effetti fa volare alto Mediaset negli ascolti del weekend.

Domenica In, tutto da cambiare

Si confida a La Repubblica il direttore Rai e si parla di svolta epocale. C'è poi la questione Mara Venier: la conduttrice ha affermato che questa sarà l'ultima edizione del programma domenicale che timonerà, certo lo ha più volte detto ma ora sembra fare sul serio. «Questo è l’ultimo, ragazzi davvero questo è l’ultimo. No ragazzi dai basta. Già quest’anno ero molto indecisa, però poi alla fine ho continuato. Questo programma è il mio punto debole, quando poi mi chiedono di proseguire non so dire di no. Sono ormai 15 edizioni, siamo arrivati a questo bel traguardo, un record, sono una matta. Amo profondamente questa trasmissione, negli ultimi 5 anni è sempre cresciuta, abbiamo fatto ascolti meravigliosi» ha dichiarato la conduttrice a La presse.

I programmi di Insegno e Balivo

E Mallone parla anche di due programmi Rai che sembrano non andare benissimo: Il Mercante in fiera e La volta Buona. «Pino Insegno? Ha condotto uno show su rai 2 in una collocazione svantaggiatissima. Caterina Balivo con La volta buona - afferma - è in crescita. Ogni mese registra un punto in più, migliora stiamo a 70 puntate su 200. Per costruire un programma competitivo ci vuole tempo, l'ascolto si rafforza non sempre partire bassi vuol dire che sarà un flop».

Capitolo Giletti

Poi capitolo Massimo Giletti. Si era parlato di un programma pronto per lui in Rai nel 2024, ma per ora non ce ne è traccia nei palinsesti.

E Mallone spiega: «Non ci sto trattando io In rai faceva risultati importanti, sarebbe strategico. Con l'Arena erano asoclti record. Non so cosa succederà»