Natale 2023, il menù delle feste per ricette senza glutine

L'Associazione Italiana Celiachia offre consigli per un delizioso cenone natalizio senza glutine, ideale per chi ha la celiachia. Gli antipasti includono tartare di pesce o carne, pinzimonio di verdure e stuzzichini come pizzette e torte salate senza glutine. I fritti sono permessi con pastella di farina di riso o mais. I primi piatti possono comprendere risotto di pesce o verdure e lasagna con sfoglia senza glutine. Il ragù di carne può essere sostituito con un ragù di lenticchie. Per i secondi, si consigliano ricette a base di carne, pesce, verdure, legumi o tofu, verificando la presenza di glutine. Panettone e pandoro senza glutine sono opzioni per i dolci natalizi, ma si possono anche preparare in casa con farine alternative. Spumante, vino e birra senza glutine sono suggeriti per il brindisi. Alcuni distillati e bevande come caffè, tè e tisane sono consentiti. La presidente dell'Aic, Rossella Valmarana, consiglia di informare parenti e amici sulla celiachia per evitare incomprensioni durante le festività.