Matrimonio senza bimbi, la regola degli sposi fa infuriare l'invitata: «È ridicolo. La sposa non vuole mio figlio? Paghi la babysitter». Insulti sul web

Tempo di nozze e con loro arrivano anche le regole dei matrimoni (imposte dagli sposi). Tra i vari dicktat non è insolito ormai che gli sposi impongano agli invitati di non portare i figli, e questo potrebbe essere un problema per qualcuno.

Tra chi può lasciarli a nonni e amici c'è anche chi non ha nessuno a cui lasciare il figlio e non può neanche permettersi di pagare una babysitter. Così un'invitata ha pensato di chiedere alla sposa di pagare per lei una tata.

Matrimonio senza bimbi, la regola degli sposi fa infuriare l'invitata

Sul popolare sito di forum Reddit, la donna (che è la sorella della sposa) ha scatenato un dibattito dopo aver affermato che è «ridicolo» che i coniugi non paghino le spese. «Voglio esserci per mia sorella e ovviamente mi piacerebbe vederla sposarsi. Ma il problema è che sono una mamma single. Mio figlio ha sei anni e quando non va a scuola sta sempre con me».

La donna ha continuato a spiegare il suo punto di vista. come riporta The Mirror: «Mia sorella ha imposto questa regola del matrimonio senza bimbi e io non posso davvero permettermi di pagare una babysitter. Inoltre le nozze non sono nel mio stato e quindi partecipare al matrimonio mi obbligherebbe a stare fuori casa per due giorni». Ovviamente essendo la sorella della donna la sposa, l'invitata non può contare su parenti e amici che le tengano il bambino perché saranno tutti presenti alle nozze.

Le richieste della donna

«Ho contattato mia sorella e le ho chiesto se fosse disposta a far venire mio figlio al matrimonio con me perché non avevo nessuno a cui lasciarlo». La sposa però non fa eccezioni e ribatte sostenendo che la sua regola del Matrimonio senza bimbi era rigida e valisa per tutti.

«Ho spiegato di nuovo la mia situazione e ho detto che avrei avuto bisogno di una qualche forma di assistenza all'infanzia o di portarlo con me. Poi le ho chiesto se mi avrebbe pagato per assumere una tata o una babysitter che si prendesse cura di lui». ma non è andata come sperava. «Si è offesa e ha detto che mio figlio è un mio problema. Il che certo è vero, ma anche... il suo matrimonio, lei che ha creato problemi non permettendomi di portare mio figlio».A quel punto la donna spiega alla sorella che se lei non le avesse pagato la babysitter lei non sarebbe andata alle nozze. «E tutto ciò che ha fatto è stato chiamarmi “ridicola”».

L'ira del web

In cerca di consigli, la donna ha scritto: «Tutta la mia famiglia è arrabbiata con me per 'non essere lì per mia sorella'. Sono io lo stroxxa?». Valanga di commenti, ma non sono come se li aspettava, infatti sul web le danno torto. «Si, sei uno stroxxa» e anche «Non è responsabilità di nessun altro pagare per la tua assistenza all'infanzia. Domanda completamente irragionevole».