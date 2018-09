Il deputato M5S Baroni: il reddito di cittadinanza può stimolare anche il sesso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il reddito di cittadinanza può favorire anche una migliore attività sessuale. Il deputato M5S Massimo Baroni, psicoterapeuta e membro della commissione Affari sociali della Camera, ha spiegato al Tg Zero di Radio Capital, il suo tweet "Metti il reddito di cittadinanza in Italia e vedi come iniziano a trombare tutti come ricci!".«E' un'espressione ultracolorata che serve per riuscire a parlare di reddito di cittadinanza. Altrimenti - prosegue Baroni - ci troviamo a parlare solo di immigrati che secondo molti economisti portano il pagamento delle pensioni. Col reddito possiamo uscire a mangiare una pizza e quando torniamo si fa un incontro amoroso», continua il deputato M5S. Ma quando farete il reddito di cittadinanza, gli domandano? «C'e' una situzione di quadri intermedi che ci remano contro - risponde Baroni - come stiamo vedendo adesso all'interno dei ministeri. Sono un cittadino che abita in periferia prima di essere onorevole. Ho fatto il cameriere, il portiere d'albergo, e le pulizie».