Lory Del Santo si autoelogia sui social, la gaffe fa il giro del web: «Si scrive i complimenti da sola dal suo account»

«A molti a casa è arrivato il tuo cuore immenso», Lory Del Santo è fuori da L'Isola dei Famosi 2022 e ha ricominciato a usare i social network e i fan la adorano, o forse no. Sono solo commenti positivi quelli che Lory ha ricevuto sotto il suo post, peccato che qualcosa è andato storto perché i commenti sono stati scritti da lei stessa. Insomma probabilmente Lory una volta eliminata dal reality condotto da Ilary Blasi ha provato a far salire la sua pagina social scrivendo dei commenti di elogi sotto ad un suo post. tecnica che di solito funziona su instagram perché piu' interazioni un post ha e piu' sale nelle ricerche, peccato però che forse la Del Santo ha dimenticato un passo importante: cambiare account prima di scrivere i complimenti come fosse un'altra persona.

Lory Del santo e la gaffe social

Lory ha postato una foto con il testo: «Quando le menzogne non venivano cavalcate per ferire le persone innocenti». Sotto al post tantissimi i commenti di complimenti scritti dal profilo @lorydelsantoofficial. In una manciata di minuti la foto è stata inondata di commenti ma l'account era sempre di Lory o di chi per lei gestisce il suo profilo.

LORY del santo che si scrive i complimenti da sola , ma come sta messa ? 😂😂😂😂 #isola #isoladeifamosi pic.twitter.com/BGZpNnGXe1 — NINOO (@Ninomauger) June 8, 2022

Il tam tam su Twitter

«Ti ammiro tantissimo ti ho sempre votata per rimanere» e ancora «è stato un vero e proprio boicottaggio, un massacro» e c'è chi è mortificato che non la abbiano comresa. i commenti sono tantissimi ma i fan solo uno: lei stessa. Su twitter la questione non è passata inosservata e il tam tam di risate social è partito. Gli utenti cinguettano a suon di «riderò tutto il giorno pensando a Lory Del Santo che si autoccomenta i post da sola».

United States of Lory Del Santo pic.twitter.com/7fpyDHfhGC — quattordici luglio. (@feverwyatt) June 8, 2022

Ma c'è chi la salva

La gaffe sta facendo il giro del web e c'è chi sorride e anche chi invece si domanda se i commenti possano essere stati postati da un profilo fake. Ad avvolarare questa tesi ci sarebbe anche un commento dubbio contro gli opinionisti e la conduttrice, esattamente come ha fatto il suo manager ieri.

Oggi Lory Del Santo sfamando Twitter con indiretti a produzione, opinionisti, mediaset.

E il tutto non capendo che sta utilizzando il suo account fingendosi un fan.



IO OGGI VOLO ALTISSIMO ✈️✈️✈️#isola pic.twitter.com/nM35yDE5Qd — Chiara 🧩 (@PaneeCinismo) June 8, 2022

«Indegno programma! Indegno per una conduzione di basso livello, per un ‘opinionista’ non pervenuto come Savino, per un signor Vladimir Guadagno irrispettoso e irriverente a cospetto di una grande professionista come te!»

vabbè lory del santo sta palesemente postando commenti ricevuti in dm niente di sconvolgente — Rob🌒 | campionessa d'italia🏆🔴⚫️ (@RobChippedEdge) June 8, 2022

Staremo a sentire lunedì cosa dirà in studio proprio di fronte alla Blasi, Savino e Luxuria.