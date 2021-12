Latte di kefir, cos’è e perché berlo fa bene alla salute

Il latte di kefir riscuote sempre maggior successo come bevanda amica dell’organismo. Alimento salutare e cremoso, ha origine in Russia e si compone di latte fresco insieme a dei fermenti che mixano batteri e lieviti. Minuscole perle gelatinose che si trovano nei negozi biologici, in erboristeria e in farmacia. Il risultato è una bevanda leggermente frizzante e dal sapore aspro. La sua consistenza potrebbe ricordare quella dello yogurt, pur differenziandosi da quest’ultimo per le sue proprietà. Il latte di kefir può vantare numerosi effetti benefici: ecco quali sono.