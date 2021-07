Lady Diana, una statua (davanti a Harry e William) per la principessa del popolo che oggi compirebbe 60 anni

I fiori che più amava, con il sorriso che l'ha resa la principessa del popolo. Così Londra ha preparato la statua che oggi celebrerà Lady Diana, che il 1 luglio avrebbe compiuto 60 anni. E proprio in occasione della ricorrenza, viene svelata l'opera voluta dai suoi figli William e Harry, che si ritrovano uno accanto all'altro davanti al monumento inaugurato nel Sunken Garden di Kensington Palace. Secondo il Telegraph, i due avranno anche modo di avere un faccia a faccia privato dopo la cerimonia. Magari per una riconciliazione, come sicuramente avrebbe voluto la mamma. L'opera è stata commissionata già nel 2017 e affidato poi da un comitato animato anche dalla sorella della defunta Sarah e da alcune delle sue amiche più care come Julia Samuel, madrina di battesimo del principino George, all'opera dello scultore Ian Rank-Broadley (a cui si deve la realizzazione dell'effigie della regina Elisabetta su tutte le monete del Regno Unito e del Commonwealth dal 1998) e del designer di architetture da giardino Pip Morrison.

La cerimonia è stata ridimensionata visto il prolungamento delle norme anti-Covid a causa della diffusione della variante Delta. Presenti quindi solo i principi, la famiglia stretta di Diana e proprio lo scultore Ian Rank-Broadley. I due non si vedono dal funerale di Filippo del 17 aprile. Oggi una nuova occasione per la riconciliazione, con gli occhi puntati di tutto il Regno Unito. Harry è arrivato venerdì scorso in Gran Bretagna e sta trascorrendo la quarantena nel cottage di Frogmore. La moglie Meghan Markle è rimasta in California assieme ai figlioletti Archie, due anni, e la piccola Lilibet Diana. Non ci saranno, come largamente previsto per ragioni di opportunità - oltre che per impegni istituzionali previsti ad orologeria in Scozia fino a tutta la giornata di domani - sia la 95enne regina Elisabetta, sia il suo primogenito e successore alla corona Carlo con la seconda moglie Camilla.

Diana Spencer, principessa del Galles ma soprattutto «principessa del popolo», morì ad appena 36 anni nel tragico incidente del tunnel dell'Alma di Parigi, dopo la traumatica rottura con casa Windsor seguita al divorzio dall'erede al trono Carlo. Lady D resta una figura indimenticata nella memoria collettiva di molti e nel mito dei tabloid: inclusi quelli che da viva in qualche modo la perseguitarono. William e Harry, duca di Cambridge e duca di Sussex, sono al primo faccia a faccia dopo quello dell'aprile scorso in coda al funerale del nonno, il principe consorte Filippo.

E dopo i mesi di fibrillazioni innescati dallo strappo dalla Royal Family del secondogenito, caratterialmente il più simile alla madre. Un incontro da cui non ci si aspetta chissà quale svolta rispetto al trasferimento di Harry e di sua moglie Meghan negli Usa o alle recriminazioni rivolte dai Sussex verso la dinastia fino all'ombra dei sospetti di razzismo, con successivi veleni incrociati. Ma che potrebbe segnare almeno un momento di tregua, di attenuazione dell'apparente spaccatura consumatasi in questi mesi fra i due fratelli un tempo inseparabili.