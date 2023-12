Lady Diana, l'abito indossato a Firenze nel 1985 venduto all'asta per 1 milione di euro: è il vestito più costoso di sempre

E' l'abito più costoso, indossato da Lady Diana, mai venduto all'asta.

Battuto alla cifra record di un milione e 140mila euro (904.262 sterline). Non si tratta del revenge dress che indossò l'allora principessa di Galles, durante un party organizzato dalla rivista Vanity Fair, dopo la sua separazione dall'allora principe ereditario Carlo, nè dell'altrettanto mitico abito con cui ballò con John Travolta. Ma di un vestito da sera in velluto nero venduto alla Julien's Auctions di Hollywood ad una cifra record.

L'abito da record

L'abito indossato da Diana nel 1985 è stato venduto all'asta per 11 volte il prezzo stimato: ovvero 1.148.080 dollari (904.262 sterline). Si stima infatti che l'abito, fornito con un'illustrazione abbinata, sia stato venduto per $100.000 (£ 78.776). Ma come è fatto? Presenta spalline, una gonna in organza blu, un grande fiocco e una fascia. Diana indossò l'abito per la prima volta a Firenze, in Italia, nel 1985, durante una cena durante un tour reale con l'allora marito Carlo, Principe di Galles, e di nuovo alla Vancouver Symphony Orchestra nel 1986. L'oggetto da collezione è stato realizzato con il tessuto scelto dal commerciante di tessuti di fama mondiale Jakob Schlaepfer e presenta stelle metalliche ricamate accuratamente infilate dal team di progettazione di Jacques Azagury. La gonna da ballerina era considerata un cenno al suo patrocinio dell'English National Ballet e al suo amore per la danza.

Gli altri pezzi cult



In precedenza, l'abito più costoso indossato da Diana e venduto all'asta era un abito di velluto del 1991 di Victor Edelstein, venduto per 604.800 dollari (476.437 sterline) a gennaio. Ciò significa che l'abito Jacques Azagury di Diana ha quasi raddoppiato il divario tra il primo e il secondo posto. Diana ne indossò diversi disegnati dallo stilista marocchino-britannico durante il suo periodo con la famiglia reale. Altri articoli in vendita all'asta TCM Present: Hollywood Legends includono una camicetta indossata da Diana per il suo ritratto di fidanzamento nel 1981.

La camicetta



La camicetta in crêpe rosa ha un colletto a gorgiera e pieghe larghe sul davanti ed è stata immortalata dal fotografo reale Lord Snowdon. È stata venduta per 381.000 dollari (300.990 sterline), quasi quattro volte la stima originale di 80.000 dollari (63.000 sterline). Tra gli abiti delle star di Hollywood all'asta figurano anche un abito di Givenchy indossato da Audrey Hepburn nella commedia del 1963 Sciarada, un abito senza maniche indossato da Gloria Swanson nel film noir del 1950 Viale del tramonto e l'abito da marinaio di Barbra Streisand da uno speciale degli anni '60 intitolato My Name Is Barbra. .