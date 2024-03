Lady Diana, l'amante James Hewitt vorrebbe vendere le lettere d’amore della principessa: la famiglia reale trema

«L’insulto finale» alla memoria di Lady Diana. Così il quotidiano brittanico "The Sun” racconta la notizia relativa alla possibile messa all’asta di alcune lettere d’amore scritte dalla principessa Diana al suo ex amante James Hewitt.

Sì, perché secondo quanto riportato pare che negli Stati Uniti una casa d’aste avrebbe trovato un collezionista disposto a pagare fino a 1 milione di dollari per avere tali manoscritti.

Le lettere

Redatte tra il 1989 e il 1991 e caratterizzate dalla grande intimità che contraddistingueva la principessa, tali lettere erano state precedente fornite dallo stesso ex ufficiale dell’esercito, al quale erano destinate, come garanzia per un prestito di 500mila sterline. Secondo quanto affermato dalla biografa ed esperta della Royal Family Ingrid Seward, «James Hewitt ha tradito Diana in così tanti modi, quindi questo è solo l’insulto finale» appunto. «Presumo che Hewitt abbia un disperato bisogno di soldi e che veda il valore di queste lettere» aggiunge poi la scrittrice, «Diana era una prolifica scrittrice di lettere, ma nessuna di questa natura intima. È impensabile che questi appunti per un momento così delicato della sua vita possano diventare pubblici».

Stando a quanto rivelato dal portale, inoltre, pare che nell’ottobre del 2023 alcuni intermediari di Hewitt avessero già contattato sia la casa d’aste londinese Bonhams con l’obiettivo di vendere gli scritti, sia la rivale Sotheby’s, che si sarebbe però rifiutata di stimarne il valore.

Chi è James Hewitt

James Hewitt, l'ex maggiore di cavalleria con la quale la sfortunata principessa del Galles ebbe una relazione a cavallo degli anni Novanta, è stato scoperto a vendere negli Stati Uniti delle lettere private che i due si erano scambiati. Hewitt ha tentato persino di vendere biglietti affettosi che l'allora piccolo principe William scrisse alla madre quando aveva appena sei anni. A smascherarlo è stato il Mail on Sunday. Hewitt ha provato prima a negare ma poi, quando il quotidiano britannico ha mostrato un'email che confermava il suo coinvolgimento nel tentativo di vendita di 8 lettere autografe di lady D. e 26 biglietti, si è chiuso nel silenzio.

Non è la prima volta che James Hewitt tenta di lucrare sulla memoria di Diana Spencer. Già nel 1993 provò a piazzare oltre 60 lettere scambiate durante gli anni della loro relazione, sperando di ricavarci una cifra milionaria. Lo scorso novembre arrivò a ricattare di fatto i principi William e Harry, offrendo ai loro legali le lettere.